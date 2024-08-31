Заветные 9%. Назван знак зодиака с самым большим доходом от подработок

Девы получают на 9% больше денег от подработок, чем другие знаки зодиака, зато Козероги — самые преданные работники. Об этом aif.ru рассказали представители цифровой платформы Ventra Go!, которые исследовали данные своих пользователей.
Аналитики пришли к выводам, что к подработкам прибегают абсолютно все представители зодиакального круга, но чаще всех гибкую занятость предпочитают Раки, Львы и Близнецы. Реже других в этом ряду встречаются Скорпионы, Козероги и Стрельцы.
«Если разделять знаки по доходам от подработоком, лидерами оказались Девы — их доход в месяц на 9% превышает показатели “коллег” из других созвездий, — гласят результаты анализа. — Именно Дев чаще всего можно встретить среди работников торгового зала».
Среди молодежи (от 18 до 25 лет) самыми трудолюбивыми оказались Водолеи — они занимают долю 15% от всех исполнителей, которые ищут подработки. Среди старшего поколения (55+) — это Тельцы с результатом в 17%. А вот самыми активными среди всех оказались Овны — «рогатые» предпочитают подработки, связанные с физической активностью: вакансии курьеров, разнорабочих и так далее.
«Стрельцы могут похвастаться наибольшей внимательностью к деталям, поэтому четверть из них в качестве дополнительной занятости собирает заказы, — отмечается в тексте исследования. — Общительность — черта Весов. Целых 36% исполнителей, родившихся в этом созвездии, подрабатывают операторами колл-центров, продавцами-консультантами и ведут другую деятельность, связанную с коммуникациями».
Козероги на 20% чаще остальных возвращаются на подработку в одну и ту же точку — это самые преданные работники среди всех знаков зодиака. Львы, Рыбы и снова Девы — наиболее стильные, они лидируют в выборе заданий из сферы Fashion-ритейла, а вот Скорпионов и Водолеев, похоже, можно отнести к ценителям гастрономических изысков: продуктовые магазины, сети фастфуда и рестораны — их варианты для дополнительного заработка.
Как бы там ни было, похоже, сентябрь выдастся одинаково сложным для всех знаков зодиака. В дело вступит ретроградный Сатурн, который с одной стороны подкинет нам новых испытания, а с другой — даст всем возможность исправить свои прошлые ошибки.