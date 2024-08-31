Заветные 9%. Назван знак зодиака с самым большим доходом от подработок

Козероги на 20% чаще остальных возвращаются на подработку в одну и ту же точку — это самые преданные работники среди всех знаков зодиака. Львы, Рыбы и снова Девы — наиболее стильные, они лидируют в выборе заданий из сферы Fashion-ритейла, а вот Скорпионов и Водолеев, похоже, можно отнести к ценителям гастрономических изысков: продуктовые магазины, сети фастфуда и рестораны — их варианты для дополнительного заработка.