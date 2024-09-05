Завещание Алена Делона передали его детям и дали месяц для обжалования

Завещание французского актера Алена Делона передали его троим детям, сообщила газета Figaro со ссылкой на свои источники.
По данным издания, четырехстраничный документ был направлен заказным письмом из Швейцарии сыну Энтони, дочери Анушке и сыну Алену-Фабьену. У наследников актера, согласно швейцарскому законодательству, есть 30 календарных дней для обжалования завещания.
Кроме того, бумаги получили еще три лица — нотариус, адвокат покойного актера Кристоф Айеле, а также управляющий активами Алена Делона. У них как у исполнителей теперь есть 14 календарных дней, чтобы отказаться от возложенной на них функции.
Старший сын Делона ранее заявил, что 50% наследства, которое оценивается в €150 млн, достанется его сестре Анушке. Сыновья же получат по 25% имущества актера. «Меня тошнит от всех этих историй о деньгах, наследстве… Нет никакого конфликта, никакой войны за наследство», — сказал он.
Ален Делон умер 18 августа в окружении троих своих детей в собственном поместье в коммуне Души во Франции, ему было 88 лет. На следующий день стало известно, что, согласно завещанию, артист будет погребен на территории своего поместья, где похоронены 35 его собак. Церемония состоялась 24 августа в часовне «в условиях строжайшей конфиденциальности». Как сыновья Делона публично почтили его память, смотрите здесь.
В мае 2017 года Делон объявил о завершении кинокарьеры. В 2019-м после перенесенного инсульта он заявил о намерении сделать эвтаназию. А в марте 2022-го его старший сын Энтони сообщил, что будет рядом с отцом, когда тот решится на этот шаг. За год до смерти актер продал свою коллекцию более чем из 80 произведений искусства, которую он собирал в течение почти 60 лет, за сумму, превышающую €8 млн. В ноябре 2023 года артист отпраздновал 88-летие.
В январе этого года Энтони Делон подтвердил, что его отец страдает «медленно прогрессирующей лимфомой». А спустя месяц публично обвинил сестру Анушку в сокрытии реального состояния их знаменитого отца. По его словам, в период с 2019 по 2022 год Ален Делон участвовал в пяти когнитивных тестах в клинике в Швейцарии и ни один из них не смог пройти. Сын узнал об этом в сентябре прошлого года из «неосторожного высказывания» медика, присматривавшего за пожилой знаменитостью. Была вероятность, что у артиста прогрессировала болезнь Альцгеймера.
Параллельно с этим дети Алена Делона судились с его сиделкой Хироми Роллен, обвинив ее в причинении морального вреда их отцу, пренебрежительном и агрессивном отношении к ним и к актеру, попытке использования почты и телефона артиста в своих интересах, а также нанесении побоев собаке Делона. Вскоре женщина дала интервью, в котором заявила, что была в отношениях с французским артистом и что их любовь «длилась 33 года».