Завещание Алена Делона передали его детям и дали месяц для обжалования

В мае 2017 года Делон объявил о завершении кинокарьеры. В 2019-м после перенесенного инсульта он заявил о намерении сделать эвтаназию. А в марте 2022-го его старший сын Энтони сообщил, что будет рядом с отцом, когда тот решится на этот шаг. За год до смерти актер продал свою коллекцию более чем из 80 произведений искусства, которую он собирал в течение почти 60 лет, за сумму, превышающую €8 млн. В ноябре 2023 года артист отпраздновал 88-летие.