Завершился фестиваль «‎Архстояние»‎: как звучит эхо смыслов в полях Никола-Ленивца

В Никола-Ленивце прошел фестиваль современного искусства «Архстояние», как всегда оставив после себя шлейф ярких впечатлений, дискуссий и новых смыслов. В этом году, под знаком «Мы», художники, архитекторы и зрители исследовали границы восприятия пространства, материала и самой сути творчества.
В этом году фестиваль вышел за рамки привычного искусства. Он стал платформой для диалога, местом, где стирались границы между художниками и зрителями, а арт-объекты трансформировались в пространства для общения, взаимодействия, поиска общих смыслов.
Главный вопрос, который поставило перед нами «Архстояние» — как в мире, полном противоречий, научиться слышать и понимать друг друга? Как найти точки соприкосновения, сохранив свою индивидуальность?
Ответы на эти вопросы предлагалось искать не в одиночку, а сообща. Интерактивные инсталляции, перформативные практики, архитектурные объекты, кэмпы сообществ — все было направлено на то, чтобы объединить людей, заставить их действовать сообща, искать друг в друге общее, а не отличное.
Редакция ВФокусе Mail делится самыми яркими кадрами прошедшего фестиваля.