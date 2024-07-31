Завершился фестиваль «‎Архстояние»‎: как звучит эхо смыслов в полях Никола-Ленивца

Ответы на эти вопросы предлагалось искать не в одиночку, а сообща. Интерактивные инсталляции, перформативные практики, архитектурные объекты, кэмпы сообществ — все было направлено на то, чтобы объединить людей, заставить их действовать сообща, искать друг в друге общее, а не отличное.