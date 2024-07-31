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Завершился фестиваль «‎Архстояние»‎: как звучит эхо смыслов в полях Никола-Ленивца

Рассказываем и показываем, как проходил в 2024 году фестиваль «‎Архстояние». Подборка ярких фото — в проекте ВФокусе Mail.

Мария Соколова
Автор ВФокусе Mail
Женщина рисует картину на фестивале «‎Архстояние».
Источник: Автор: Полина Бутрий

В Никола-Ленивце прошел фестиваль современного искусства «Архстояние», как всегда оставив после себя шлейф ярких впечатлений, дискуссий и новых смыслов. В этом году, под знаком «Мы», художники, архитекторы и зрители исследовали границы восприятия пространства, материала и самой сути творчества.

В этом году фестиваль вышел за рамки привычного искусства. Он стал платформой для диалога, местом, где стирались границы между художниками и зрителями, а арт-объекты трансформировались в пространства для общения, взаимодействия, поиска общих смыслов.

Главный вопрос, который поставило перед нами «Архстояние» — как в мире, полном противоречий, научиться слышать и понимать друг друга? Как найти точки соприкосновения, сохранив свою индивидуальность?

Ответы на эти вопросы предлагалось искать не в одиночку, а сообща. Интерактивные инсталляции, перформативные практики, архитектурные объекты, кэмпы сообществ — все было направлено на то, чтобы объединить людей, заставить их действовать сообща, искать друг в друге общее, а не отличное.

Редакция ВФокусе Mail делится самыми яркими кадрами прошедшего фестиваля.

Посетители фестиваля у «Ротонды».
Источник: Фото: Полина Бутрий
Костюмы перформеров висят на веревке.
Источник: Фото: Полина Бутрий
«Дом из воздуха и линий».
Источник: Фото: Полина Бутрий
Девушка идет в палаточный лагерь фестиваля.
Источник: Фото: Полина Бутрий
Человек в «Городе-лабиринте».
Источник: Фото: Полина Бутрий
«Дома Земли: инсекто-фаланстер».
Источник: Фото: Полина Бутрий
«Дома Земли: птичья колокольня» под лучами солнца.
Источник: Фото: Полина Бутрий
«Дома Земли: птичья колокольня» отражается в реке.
Источник: Фото: Полина Бутрий
«Маяк» на берегу Угры.
Источник: Фото: Полина Бутрий
Три актера перформанса на огненной сцене «Будем как искры».
Источник: Фото: Полина Бутрий
Гости фестиваля у огненной сцены под навесом.
Источник: Фото: Полина Бутрий
Гости фестиваля у огненной сцены под зонтом.
Источник: Фото: Полина Бутрий
Посетители фестиваля водят хоровод вокруг костра.
Источник: Фото: Полина Бутрий
Девушка на фестивале у огненной сцены.
Источник: Фото: Полина Бутрий
Гости фестиваля.
Источник: Фото: Полина Бутрий
Люди в «Городе-лабиринте».
Источник: Фото: Полина Бутрий
Зрители у вечерней музыкальной сцены.
Источник: Фото: Полина Бутрий