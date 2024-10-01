Завершился прием заявок на Премию имени Никиты Цицаги

Завершился сбор заявок на Премию имени Никиты Цицаги «Взгляд сквозь сердце», организованную информационным порталом NEWS.ru.
Тема конкурса в этом году — значимые события, поданные через призму судеб конкретных людей в сложных жизненных ситуациях: природные, техногенные, экологические, социально-экономические потрясения, военные конфликты. Премия проводится в первый раз, но организаторы планируют сделать ее ежегодной.
В конкурсе участвуют текстовые и фоторепортажи, а также видеопроекты. Лучший проект определят до 31 октября 2024 года. Итоги конкурса будут опубликованы на сайте издания. Церемония награждения победителя состоится в декабре.
Премия учреждена в память о корреспонденте Никите Цицаги, который погиб в районе Никольского монастыря под Угледаром в июне этого года. Он готовил к выпуску репортаж о жизни местных монахов посреди зоны боевых действий.