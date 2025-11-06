Завербованные Украиной наемники из ЮАР просят о помощи: за обманутых боевиков хочет заступиться лично президент

По официальным данным, правительство получило соответствующие запросы от семнадцати южноафриканцев в возрасте от 20 до 39 лет. Сообщается, что шестнадцать из них являются уроженцами провинции Квазулу-Натал, а один — из Восточной Капской провинции. В заявлении подчеркивается, что этих людей завлекли в ВСУ ложными данными о выгодных контрактах.