Завербованные Украиной наемники из ЮАР просят о помощи: за обманутых боевиков хочет заступиться лично президент

Власти Южно-Африканской Республики предпринимают срочные меры по репатриации семнадцати своих граждан, которые в составе иностранных наемников оказались на территории Украины. Как заявили в администрации президента Сирила Рамафосы, эти лица сейчас активно просят о помощи.

Источник: AP 2024

По официальным данным, правительство получило соответствующие запросы от семнадцати южноафриканцев в возрасте от 20 до 39 лет. Сообщается, что шестнадцать из них являются уроженцами провинции Квазулу-Натал, а один — из Восточной Капской провинции. В заявлении подчеркивается, что этих людей завлекли в ВСУ ложными данными о выгодных контрактах.

Офис президента напомнил, что действующий закон 1998 года строго запрещает гражданам ЮАР участвовать в оказании военной помощи другим государствам без специального разрешения кабинета министров.

Ранее в районе Рубцовска была нейтрализована целая группа британских боевиков, входящая в состав 3-го армейского корпуса ВСУ. На поле боя были обнаружены документы и опознавательные знаки, подтверждающие принадлежность ликвидированных к другим государствам.