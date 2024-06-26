Завел кота и женился в тюрьме. Как жил Джулиан Ассанж в заточении

«У каждого хакера был псевдоним, и я взял себе имя Мендакс, вслед за горациевским splendide mendax — “благородный лжец”, или “великолепный обманщик”. Мне нравилась идея, что я — парень из Мельбурна, — прячась за фальшивым именем, скрывая свою повседневную жизнь, мог более или менее правдиво раскрывать свою индивидуальность. К этому моменту работа с компьютером отнимала бόльшую часть моего времени. У меня начиналась болезнь хакеров: недосып, бездонное любопытство, целеустремленность и одержимость точностью. Позднее, когда я стал известен, люди часто с удовольствием начинали перечислять мои болезни: мол, и синдром Аспергера у него, и все признаки аутизма налицо. Никому не хочу портить удовольствие, но позвольте мне только заметить: я, как все хакеры, как, собственно, и большинство мужчин, немного аутичен», — писал о себе Ассанж в «Неавторизованной автобиографии».