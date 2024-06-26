Завел кота и женился в тюрьме. Как жил Джулиан Ассанж в заточении

Cуд Северных Марианских островов приговорил основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа к уже отбытому сроку и освободил его. Дело против него закрыто, уточняет газета Guardian. Это стало возможным благодаря тому, что суд одобрил сделку основателя Ассанжа и Минюста США, в рамках которой он частично признал вину в нарушении закона о шпионаже.
«Вы сможете выйти отсюда свободным человеком», — сказала судья Рамона Манглона Ассанжу.
После этого Ассанж вылетел в Австралию, гражданином которой является. Минюст США подчеркнул, что основателю WikiLeaks запрещено возвращаться на американскую территорию. Сам Ассанж отказался общаться с прессой. Однако его адвокат Барри Поллак сообщил, что деятельность WikiLeaks будет продолжена.
Ассанж в ночь на вторник, 24 июня, вышел из британской тюрьмы строгого режима Белмарш и отправился на американскую островную территорию Северные Марианские острова.
Благородный лжец
Ассанж родился в 1971 году в небольшом городе Таунсвилл, который находится в северо-восточной части австралийского штата Квинсленд. С юности увлекался программированием, а уже с 16 лет работал в Сети под ником Мендакс (заимствование оксюморона древнеримского поэта Горация splendide mendax — «благородный лжец»).
«У каждого хакера был псевдоним, и я взял себе имя Мендакс, вслед за горациевским splendide mendax — “благородный лжец”, или “великолепный обманщик”. Мне нравилась идея, что я — парень из Мельбурна, — прячась за фальшивым именем, скрывая свою повседневную жизнь, мог более или менее правдиво раскрывать свою индивидуальность. К этому моменту работа с компьютером отнимала бόльшую часть моего времени. У меня начиналась болезнь хакеров: недосып, бездонное любопытство, целеустремленность и одержимость точностью. Позднее, когда я стал известен, люди часто с удовольствием начинали перечислять мои болезни: мол, и синдром Аспергера у него, и все признаки аутизма налицо. Никому не хочу портить удовольствие, но позвольте мне только заметить: я, как все хакеры, как, собственно, и большинство мужчин, немного аутичен», — писал о себе Ассанж в «Неавторизованной автобиографии».
В 2006 году Ассанж вместе с единомышленниками основал сайт WikiLeaks, который, по их замыслу, должен был стать почтовым ящиком, куда потенциальные информаторы могли направлять свои материалы.
Эра WikiLeaks
На сайте WikiLeaks публиковались материалы из разных стран. Свою деятельность команда основывала на принципах ст. 19 Всеобщей декларации прав человека: каждый человек имеет право на свободу убеждений и на их свободное выражение; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ.
Широкую известность сам Ассанж получил в апреле 2010 года после публикации секретных документов, которые касались гибели мирных жителей в Ираке. Данными с представителями ресурса поделился сотрудник американских спецслужб Брэдли (Челси) Мэннинг. Из-за этого власти США обвинили Ассанжа в нарушении закона о шпионаже. Ему грозило 175 лет тюрьмы.
Жил в посольстве семь лет
С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Оно размещалось в квартире жилого дома на улице Ханс Кресент в районе Найтсбридж в центре Лондона. Ассанж жил в комнате-студии, в которой были: матрас, книжные полки, стол, стулья, беговая дорожка, самодельный душ и лампа дневного света. С последней связана целая история.
Запертый в четырех стенах, Ассанж работал, занимался на беговой дорожке, читал. В какой-то момент он решил, что ему не хватает солнечного света, и решил воспользоваться ультрафиолетовой лампой.
«Я включил ее перед выступлением на балконе посольства, чтобы выглядеть получше, не так бледно. Через полчаса персонал сообщил мне, что часть лица и шеи просто сгорели. Я выглядел как вареный лобстер», — рассказывал Ассанж.
Перед публичным выступлением ситуацию немного поправили при помощи косметики.
Звездные гости
Чтобы Ассанж не чувствовал себя одиноко, посольство разрешило короткие визиты. Менее чем за год у основателя WikiLeaks в гостях побывали Вивьен Вествуд, Леди Гага, Йоко Оно с сыном Шоном Ленноном, актер Джон Кьюсак, футболист Эрик Кантона, музыканты Пи Джей Харви и Брайан Ино.
Длительное пребывание Ассанжа в посольстве закончилось после того, как в апреле 2019 года новое правительство в Кито (столица Эквадора) передало его британской полиции. Президент Эквадора Ленин Морено лишил его права на политическое убежище, объяснив это тем, что основатель WikiLeaks якобы пытался создать «центр шпионажа» в посольстве Эквадора в Лондоне.
«Мы не можем позволить, чтобы наш дом, который открыл свои двери, стал центром шпионажа», — заявил Морено.
Некоторое время назад в Эквадоре разгорелся коррупционный скандал с участием президента Морено. В утечке данных правительство страны обвинило WikiLeaks. В WikiLeaks тогда назвали обвинения Морено «фиктивными», заявив, что сообщили о коррупционных схемах только после того, как законодательный орган Эквадора расследовал этот вопрос.
После этого Ассанжа отправили в тюрьму строгого режима Белмарш.
Завел кота
В 2016 году основатель WikiLeaks в попытках избавиться от одиночества обзавелся в посольстве котом. Животному он завел страницу в Twitter (сейчас X). Однако ухаживать за питомцем приходилось сотрудникам посольства, поэтому, когда их терпение иссякло, они стали угрожать отдать животное в приют. В итоге в 2018 году Ассанж согласился передать кота адвокатам, а те поместили его в некое «безопасное место».
Свадьба в заточении
Ассанж был женат первым браком в конце 1980-х. От этого союза у него есть сын Дэниел. О второй свадьбе основателя WikiLeaks стало известно лишь в 2020 году. Стелла Морис, которая была одним из юристов Ассанжа, сообщила, что в течение последних пяти лет состоит с ним в отношениях. За это время у пары родились два сына — Макс и Габриэл. В марте 2022 года Морис и Ассанж поженились, церемония бракосочетания прошла в лондонской тюрьме.
Вернулся на родину
После освобождения 24 июня 2024 года Ассанж вылетел в Бангкок, а оттуда — на остров Сайпан (Северные Марианские острова, территория США на востоке Тихого океана), где прошло слушание по его делу. Он признал себя виновным в нарушении закона о шпионаже (по одному из 18 пунктов обвинения). Суд принял его сделку с американским правительством. Минюст США объявил о закрытии уголовного дела против Ассанжа. После заседания суда основатель WikiLeaks вылетел на родину в Австралию.