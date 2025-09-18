Заведено уголовное дело из-за издевательств над девочкой в школе

Об этом сообщают АиФ со ссылкой на региональное подразделение ведомства.
«Возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий в средней общеобразовательной школе Спасска-Дальнего в отношении восьмилетней школьницы (ч. 2 ст. 213 УК РФ)», — указали в прокуратуре.
Сообщается, что полицией было возбуждено еще одно дело по факту иных насильственных действий, совершенных из хулиганских побуждений (ст. 116 УК РФ). Отмечается, что расследование находится под контролем прокуратуры.
Кроме того, полицейские организовали проверку по профилактике травли и безопасности учащихся.
Инцидент произошел 17 сентября. Известно, что три ученицы 9-х классов издевались над девочкой. Они затащили пострадавшую в туалет, где начали ее душить и подносить к лицу туалетный ершик. Унижения прекратились, только когда подруги пострадавшей позвали взрослых.
Руководство учебного заведения не сообщило о случившемся родителям пострадавшей. Они узнали все обстоятельства от дочери. Мама девочки написала заявление в полицию и потребовала отчисления агрессивных подростков, чтобы они не пересекались с ее ребенком.
