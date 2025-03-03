Завалили работой и дали план. Шесть признаков того, что вас хотят уволить

Эти признаки назвал карьерный консультант из Лос-Анджелеса Кристиан Ловелл назвала Business Insider, пишет «Ридус».
Начальник стал с вами меньше общаться
Дефицит общения — это один из возможных признаков того, что работника подталкивают к увольнению. Руководитель может сокращать личные встречи, отказываться дать необходимую поддержку. Это может говорить о том, что развитие вас как сотрудника больше не является приоритетом. Иными словами, компания не видит смысла вкладывать ресурсы в сотрудников, которых она не планирует удерживать.
Руководитель перестал обсуждать ваше будущее в компании
Также начальник может перестать говорить о вашем будущем в компании. В таких случаях компания полагает, что его нет. Если начальник не хочет обсуждать карьерный трек сотрудников или возможное повышение, стоит насторожиться.
Ваш начальник исключает вас из важных проектов
Отстранение от важных совещаний или других ключевых форм взаимодействия тоже может говорить о том, что вас подталкивают к увольнению. Если вы, например, регулярно участвовали в обновлении проекта, и вас вдруг перестали звать, это может быть тревожным знаком. Важно учитывать контекст. Надо понять, как часто это происходит, насколько проекты, из которых вас исключили, соответствуют вашим основным должностным обязанностям.
Вас загружают черновой работой
Вместо важных задач — масса второстепенных дел, которые даже не относятся к вашим основным функциям. Например, вас начали просить составлять конспекты совещаний вместо того, чтобы выступать на них с предложениями. Подобные просьбы тоже могут быть тревожным сигналом.
Ваш начальник задает вам слишком много работы
Иногда руководители, которые хотят избавиться от сотрудника, поручают им невыносимое количество работы. Начальник может установить нереалистичные ожидания, а затем задокументировать их, сказав, что попросил подчиненного выполнить действия X, Y и Z, но тот не смог их выполнить, поэтому теперь у него есть причина отпустить его. Или сам сотрудник может сказать: «Это невыносимо, я хочу уволиться». В том, чтобы уйти самому или ждать, пока с вами распрощаются, есть свои плюсы и минусы. Выбор нужно делать в зависимости оттого, на каком этапе карьеры вы находитесь.
Ваш начальник назначил вам план повышения производительности
План повышения производительности (performance improvement plan, или PIP) — это уже не просто сигнал или знак, а откровенный намек. В нашей стране этот инструмент используют не часто, но в крупных компаниях его все же применяют. Он представляет собой официальный документ, в котором прописывают, с какими обязанностями не справляется сотрудник и что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию. Наличие PIP не говорит о том, что человека точно хотят уволить. Однако этот документ часто используется именно для этого — как подтверждение, что работник не справляется со своими обязанностями, и как подспорье для возможных юридических споров.
Что делать дальше
Один-два таких признака не обязательно указывают на грядущее увольнение. А вот несколько или все шесть должны заставить задуматься.
Если есть опасения, что вас хотят уволить или вынуждают уйти добровольно, нужно поговорить с руководителем, чтобы прояснить ситуацию. Если понимаете, что ваше пребывание в компании так или иначе подходит к концу, начинайте искать новую работы.
Эксперт советует никогда полностью не уходить с рынка труда. Нужно следить за обновлениями резюме и расширять круг общения.
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