Завалили работой и дали план. Шесть признаков того, что вас хотят уволить

План повышения производительности (performance improvement plan, или PIP) — это уже не просто сигнал или знак, а откровенный намек. В нашей стране этот инструмент используют не часто, но в крупных компаниях его все же применяют. Он представляет собой официальный документ, в котором прописывают, с какими обязанностями не справляется сотрудник и что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию. Наличие PIP не говорит о том, что человека точно хотят уволить. Однако этот документ часто используется именно для этого — как подтверждение, что работник не справляется со своими обязанностями, и как подспорье для возможных юридических споров.