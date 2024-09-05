Затонувшая деревня в Греции вернулась на сушу. Фото

Димитрис Джианнопулос, глава области Дорида, в которую входит озеро, рассказал агентству Reuters, что уровень воды в нем ни разу не падал за последние 33 года. Кроме того, он обратил внимание на ближайшую к озеру гору Гьона, чей пик обычно сверкает белым от снега. В этом году никакого снега на горе уже нет, а зеленые рощи вокруг водоема пожелтели раньше обычного — так что проблема куда системнее, чем можно было подумать.