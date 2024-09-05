Затонувшая деревня в Греции вернулась на сушу. Фото

45 лет назад целая деревня на берегу озера Морнос в Греции ушла под воду, а на днях снова показалась — из-за засухи и жары озеро обмелело. Зимой в стране совсем не было снега, летом дождя, а жара ставит все новые рекорды, поэтому уровень воды упал во многих греческих водоемах.
Озеро Морнос — искусственное водохранилище, созданное в 1980-м, чтобы снабжать центральную часть страны и столицу водой. Деревня Каллио находилась на части затопленной территории, и с тех пор полностью находилась под водой. Сейчас крыши части домов уже целиком выступают над поверхностью озера, а некоторые постройки и вовсе оказались полностью на суше.
Димитрис Джианнопулос, глава области Дорида, в которую входит озеро, рассказал агентству Reuters, что уровень воды в нем ни разу не падал за последние 33 года. Кроме того, он обратил внимание на ближайшую к озеру гору Гьона, чей пик обычно сверкает белым от снега. В этом году никакого снега на горе уже нет, а зеленые рощи вокруг водоема пожелтели раньше обычного — так что проблема куда системнее, чем можно было подумать.
В августе 2022 года площадь озера составляла 16,8 километров, а сейчас она ужалась всего до 12, показали спутниковые снимки Национальной обсерватории Греции. С такой же проблемой столкнулись и три других искусственных озера — из этих 4 водоемов, по сути, берет воду почти вся страна.
Бывшие жители деревни Каллио, спустя столько лет вновь увидевшие свои дома, тоже не рады зрелищу: состояние жилищ и усыпанные ракушками мостовые их удручили. 90-летний Константинос Геродимос печалится, что деревня выглядит мертвой и безжизненной, а его 77-летняя жена Мария рассказала агентству, что если засуха продолжится, в самом глубоком месте озера покажется церковь, а затем и их дом.
Колодцы в ближайших деревнях вокруг Морноса тоже почти пересохли, а в сельской местности растет угроза пожаров, и так уже доставивших грекам немало неприятностей в этом году.