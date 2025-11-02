«Зато там, где хотели»: Россияне сами попросили заселить их в полуразрушенный ураганом отель на Кубе

По информации Telegram-канала, российские туристы, чьи планы на отдых в отеле Brisas Guardalavaca (провинция Ольгин) были нарушены ураганом, столкнулись с неожиданным переселением. Десятки из них были отправлены в отели Варадеро, расположенного на другом конце острова, более чем в 700 км от первоначального пункта назначения.
При этом около 20 человек выразили своё несогласие с таким решением. Они были готовы мириться с некоторыми неудобствами и даже «небольшой разрухой», лишь бы остаться в запланированном отеле и месте. Их просьба была удовлетворена, и теперь эти туристы публикуют снимки с территории отеля, комментируя: «Пойдёт. Зато там, где хотели».