«Зато» или «за то»: как правильно пишется

В статье рассмотрим, в каких случаях нужно писать «зато», и в каких — «за то». Расскажем, почему их использование вызывает затруднения, и поделимся лайфхаками для самопроверки. Разобраться в вопросе нам поможет Елена Шкляева, кандидат филологических наук, эксперт ЕГЭ, преподаватель русского языка в онлайн-школе «Фоксфорд».
Как писать по правилам русского языка: «зато» или «за то»
Каждый из этих вариантов — верный, но в определенных случаях. Чтобы точно не ошибиться и грамотно применить «зато» или «за то» в письменной речи, нужно правильно определить части речи, к которым они относятся. «Зато» — это союз, а выражение «за то» — сочетание предлога и указательного местоимения. Сделать правильный выбор нам помогут подсказки.
Слитно
— Противительный союз зато пишется слитно. Его можно заменить близкими по значению союзами но или однако: «В походе мы устали, зато (но) увидели много интересного», — объясняет Елена Шкляева.
Союз зато противопоставляет части предложения и придает ему эмоциональную окраску. Он указывает на контраст или противоположность ситуаций и зачастую стоит после выражений с отрицательным значением. Например:
- Девушка не умеет танцевать, зато хорошо поет.
- Я не успела приготовить обед, зато посмотрела интересный фильм.
- Мальчику плохо дается русский язык, зато он силен в математике.
Раздельно
— Местоимение то с предлогом за пишется раздельно. Можно проверить себя вопросом. Например: «Он доволен оценкой за то сочинение (за какое сочинение?)», — подсказывает наш эксперт.
В этом примере использован один из вариантов использования выражения «за то», когда после него следует существительное. Для проверки используем вопрос «какой?». В подобных случаях есть еще два способа убедиться, что перед нами раздельный вариант написания:
- заменить местоимение то на существительное, на которое оно указывает: «доволен оценкой за сочинение».
- добавить к то прилагательное или местоимение: «то сложное сочинение», «то самое сочинение».
После местоимения то может стоять существительное, как в примере выше, или придаточное предложение: «Учитель похвалил ученика за то, что он хорошо рассказал стихотворение».
В этом случае можно проверить себя с помощью вопроса «за что?»: «Учитель похвалил ученика (за что?) за то, что он хорошо рассказал стихотворение».
Подведем итог. Если мы можем подставить но или однако, перед нами — союз зато, который пишется слитно. В случаях когда можно задать вопросы «какой?» и «за что?» к местоимению то, заменить его существительным, местоимением или прилагательным, мы пишем раздельно: «за то». Заменить это сочетание союзом но — невозможно. И это основной критерий.
Примеры правильного написания слов «зато» и «за то»
Лучший способ закрепить в памяти усвоенные правила — практика. На наглядных примерах рассмотрим применение обоих вариантов: «зато» и «за то».
- Мы опоздали в кино, зато посидели в кафе (опоздали в кино, но посидели в кафе).
- Платье стоит дорого, зато оно красивое (платье дорогое, но красивое).
- Он не умеет танцевать, зато хорошо поет (не умеет танцевать, но хорошо поет).
- Я не приготовила ужин, зато убралась во всей квартире (не приготовила ужин, но убралась во всей квартире).
Сочетание предлога и местоимения «за то» — пишем раздельно. Проверяем себя с помощью вопросов «какой?» или «за что?».
- Он спрятался за то дерево (за какое дерево?).
- Мама ругала дочь за то, что она не сделала уроки (ругала за что?).
- Не берись за то, что тебе не под силу (не берись за что?).
- Благодарен другу за то, что помог мне (благодарен за что?).
Почему эти слова часто пишут с ошибкой
При выборе верного написания в случаях, когда нам встречаются «зато» или «за то», мы имеем дело с омонимией. Это явление, при котором разные слова звучат одинаково, но различны по смыслу. В данном случае сочетание «за то» — это омонимичный вариант союза зато.
В русском языке множество примеров, где союз, который пишется слитно, звучит так же, как сочетание двух других частей речи. Например: чтобы — «что бы», оттого — «от того», тоже — «то же». При написании этих союзов и сочетаний также довольно часто встречаются ошибки. Но и в этих случаях мы можем выбирать правильный вариант написания, ориентируясь на те же признаки, которые разобрали в статье.
Советы эксперта
— В целом при написании омонимичных слов разных частей речи важно учитывать контекст, а также заменять слово близким по значению. Например: «тест трудный, зато (но) интересный»; «тест трудный, оттого (потому) и интересный», — говорит Елена Шкляева.
Эксперт приводит и обратный пример:
— Если слово нельзя заменить союзом, то это не служебное слово, а значит, для проверки можно использовать вопрос, например: «успех зависит от того, сколько усилий приложено». Здесь (от)того нельзя заменить на потому. От чего зависит успех? От приложенных усилий. От — и в вопросе, и в ответе, поэтому пишем раздельно.
Также рассмотрели предложения, в которых встречаются оба варианта:
— «Пирог слегка подгорел, оттого (потому) бабушка немного огорчена. От того (от какого?) пирога остался лишь крохотный кусочек, и оттого (потому) бабуля довольна». Еще пример: «Мы знаем точно, на сколько мальчик подрос за лето, но насколько это важно?». На сколько — пишем раздельно, если можно добавить какие-то единицы измерения, например, сантиметры или граммы, — поделилась Елена Шкляева.
Другие слова, в которых часто допускают ошибки
Мы рассказали о случаях, когда сочетания слов созвучны союзам. Но есть конструкции, которые омонимичны и другим частям речи, например производным предлогам, образованным от других частей речи.
Рассмотрим случаи, в которых наиболее часто допускают ошибки, — предложения с использованием предлогов и созвучных им сочетаний «несмотря на» или «не смотря на», «ввиду» или «в виду», «вследствие» или «в следствие», «навстречу» или «на встречу».
Объясняет эксперт Елена Шкляева:
— Рассмотрим два примера. «Ответил правильно, несмотря на сложность вопроса». Второй вариант: «Ответил правильно, не смотря на страницу конспекта». В первом случае заменим предлогом (несмотря на сложность — вопреки сложности), а во втором — деепричастием (не смотря на страницу — не глядя на страницу), поэтому слова пишем по-разному. Та же замена помогает и в других случаях:
- «Я иду навстречу другу». Навстречу — производный предлог, пишется слитно. Его можно заменить другим предлогом: иду к другу. «Я пришел на встречу с девушкой». Можно заменить «встречу» словом «свидание», поэтому пишем раздельно.
- «Ввиду шторма купание запрещено». Ввиду можно заменить на предлог из-за, поэтому пишется слитно. «Я буду иметь в виду ваш график». Иметь в виду (в памяти, в поле зрения). Пишем раздельно.
- «Вследствие сильного дождя дороги размыло». Подставляем другой предлог: из-за сильного дождя. Значит, пишем слитно. Другой пример: «В следствие по делу добавили показания свидетелей». Существительное «следствие» можно заменить другим — «расследование».
- «Смотрю вслед улетающему самолету». Можно заменить предлогом на — смотрю на улетающий самолет. Противоположный случай: «Охотник всматривается в след». Можно заменить словом «отпечаток» — пишем раздельно.
Эксперт: Елена Шкляева, кандидат филологических наук, эксперт ЕГЭ, преподаватель русского языка в онлайн-школе «Фоксфорд»