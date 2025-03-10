«Зато» или «за то»: как правильно пишется

В русском языке множество примеров, где союз, который пишется слитно, звучит так же, как сочетание двух других частей речи. Например: чтобы — «что бы», оттого — «от того», тоже — «то же». При написании этих союзов и сочетаний также довольно часто встречаются ошибки. Но и в этих случаях мы можем выбирать правильный вариант написания, ориентируясь на те же признаки, которые разобрали в статье.