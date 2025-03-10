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«Зато» или «за то»: как правильно пишется

В разговоре мы, как правило, уместно применяем «зато» и «за то». Это происходит почти на интуитивном уровне. Но в письменной речи иногда возникают затруднения: слитно или раздельно написать эту конструкцию.

Елена Орлова
Автор ВФокусе Mail
Девушка смотрит в интернете, как писать правильно: «зато» или «за то»
Источник: Freepik

В статье рассмотрим, в каких случаях нужно писать «зато», и в каких — «за то». Расскажем, почему их использование вызывает затруднения, и поделимся лайфхаками для самопроверки. Разобраться в вопросе нам поможет Елена Шкляева, кандидат филологических наук, эксперт ЕГЭ, преподаватель русского языка в онлайн-школе «Фоксфорд».

Как писать по правилам русского языка: «зато» или «за то»

Каждый из этих вариантов — верный, но в определенных случаях. Чтобы точно не ошибиться и грамотно применить «зато» или «за то» в письменной речи, нужно правильно определить части речи, к которым они относятся. «Зато» — это союз, а выражение «за то» — сочетание предлога и указательного местоимения. Сделать правильный выбор нам помогут подсказки.

Слитно

— Противительный союз зато пишется слитно. Его можно заменить близкими по значению союзами но или однако: «В походе мы устали, зато (но) увидели много интересного», — объясняет Елена Шкляева.

Союз зато противопоставляет части предложения и придает ему эмоциональную окраску. Он указывает на контраст или противоположность ситуаций и зачастую стоит после выражений с отрицательным значением. Например:

  • Девушка не умеет танцевать, зато хорошо поет.
  • Я не успела приготовить обед, зато посмотрела интересный фильм.
  • Мальчику плохо дается русский язык, зато он силен в математике.

Раздельно

— Местоимение то с предлогом за пишется раздельно. Можно проверить себя вопросом. Например: «Он доволен оценкой за то сочинение (за какое сочинение?)», — подсказывает наш эксперт.

В этом примере использован один из вариантов использования выражения «за то», когда после него следует существительное. Для проверки используем вопрос «какой?». В подобных случаях есть еще два способа убедиться, что перед нами раздельный вариант написания:

  • заменить местоимение то на существительное, на которое оно указывает: «доволен оценкой за сочинение».
  • добавить к то прилагательное или местоимение: «то сложное сочинение», «то самое сочинение».

После местоимения то может стоять существительное, как в примере выше, или придаточное предложение: «Учитель похвалил ученика за то, что он хорошо рассказал стихотворение».

В этом случае можно проверить себя с помощью вопроса «за что?»: «Учитель похвалил ученика (за что?) за то, что он хорошо рассказал стихотворение».

Подведем итог. Если мы можем подставить но или однако, перед нами — союз зато, который пишется слитно. В случаях когда можно задать вопросы «какой?» и «за что?» к местоимению то, заменить его существительным, местоимением или прилагательным, мы пишем раздельно: «за то». Заменить это сочетание союзом но — невозможно. И это основной критерий.

Примеры правильного написания слов «зато» и «за то»

Девушка ищет учебник, где объясняется, как писать правильно: «зато» или «за то»
Источник: Freepik

Лучший способ закрепить в памяти усвоенные правила — практика. На наглядных примерах рассмотрим применение обоих вариантов: «зато» и «за то».

Союз зато — пишем слитно. Не забываем проверять себя: пробовать подставлять вместо него союзы но или однако.

  • Мы опоздали в кино, зато посидели в кафе (опоздали в кино, но посидели в кафе).
  • Платье стоит дорого, зато оно красивое (платье дорогое, но красивое).
  • Он не умеет танцевать, зато хорошо поет (не умеет танцевать, но хорошо поет).
  • Я не приготовила ужин, зато убралась во всей квартире (не приготовила ужин, но убралась во всей квартире).

Сочетание предлога и местоимения «за то» — пишем раздельно. Проверяем себя с помощью вопросов «какой?» или «за что?».

  • Он спрятался за то дерево (за какое дерево?).
  • Мама ругала дочь за то, что она не сделала уроки (ругала за что?).
  • Не берись за то, что тебе не под силу (не берись за что?).
  • Благодарен другу за то, что помог мне (благодарен за что?).

Почему эти слова часто пишут с ошибкой

При выборе верного написания в случаях, когда нам встречаются «зато» или «за то», мы имеем дело с омонимией. Это явление, при котором разные слова звучат одинаково, но различны по смыслу. В данном случае сочетание «за то» — это омонимичный вариант союза зато.

В русском языке множество примеров, где союз, который пишется слитно, звучит так же, как сочетание двух других частей речи. Например: чтобы — «что бы», оттого — «от того», тоже — «то же». При написании этих союзов и сочетаний также довольно часто встречаются ошибки. Но и в этих случаях мы можем выбирать правильный вариант написания, ориентируясь на те же признаки, которые разобрали в статье.

Советы эксперта

Девушка читает, как писать правильно: «зато» или «за то»
Источник: Freepik

— В целом при написании омонимичных слов разных частей речи важно учитывать контекст, а также заменять слово близким по значению. Например: «тест трудный, зато (но) интересный»; «тест трудный, оттого (потому) и интересный», — говорит Елена Шкляева.

Эксперт приводит и обратный пример:

— Если слово нельзя заменить союзом, то это не служебное слово, а значит, для проверки можно использовать вопрос, например: «успех зависит от того, сколько усилий приложено». Здесь (от)того нельзя заменить на потому. От чего зависит успех? От приложенных усилий. От — и в вопросе, и в ответе, поэтому пишем раздельно.

Также рассмотрели предложения, в которых встречаются оба варианта:

— «Пирог слегка подгорел, оттого (потому) бабушка немного огорчена. От того (от какого?) пирога остался лишь крохотный кусочек, и оттого (потому) бабуля довольна». Еще пример: «Мы знаем точно, на сколько мальчик подрос за лето, но насколько это важно?». На сколько — пишем раздельно, если можно добавить какие-то единицы измерения, например, сантиметры или граммы, — поделилась Елена Шкляева.

Другие слова, в которых часто допускают ошибки

Мы рассказали о случаях, когда сочетания слов созвучны союзам. Но есть конструкции, которые омонимичны и другим частям речи, например производным предлогам, образованным от других частей речи.

Рассмотрим случаи, в которых наиболее часто допускают ошибки, — предложения с использованием предлогов и созвучных им сочетаний «несмотря на» или «не смотря на», «ввиду» или «в виду», «вследствие» или «в следствие», «навстречу» или «на встречу».

Мальчик выполняет упражнения на слитное и раздельное написание «зато»
Источник: Freepik

Объясняет эксперт Елена Шкляева:

— Рассмотрим два примера. «Ответил правильно, несмотря на сложность вопроса». Второй вариант: «Ответил правильно, не смотря на страницу конспекта». В первом случае заменим предлогом (несмотря на сложность — вопреки сложности), а во втором — деепричастием (не смотря на страницу — не глядя на страницу), поэтому слова пишем по-разному. Та же замена помогает и в других случаях:

  • «Я иду навстречу другу». Навстречу — производный предлог, пишется слитно. Его можно заменить другим предлогом: иду к другу. «Я пришел на встречу с девушкой». Можно заменить «встречу» словом «свидание», поэтому пишем раздельно.
  • «Ввиду шторма купание запрещено». Ввиду можно заменить на предлог из-за, поэтому пишется слитно. «Я буду иметь в виду ваш график». Иметь в виду (в памяти, в поле зрения). Пишем раздельно.
  • «Вследствие сильного дождя дороги размыло». Подставляем другой предлог: из-за сильного дождя. Значит, пишем слитно. Другой пример: «В следствие по делу добавили показания свидетелей». Существительное «следствие» можно заменить другим — «расследование».
  • «Смотрю вслед улетающему самолету». Можно заменить предлогом на — смотрю на улетающий самолет. Противоположный случай: «Охотник всматривается в след». Можно заменить словом «отпечаток» — пишем раздельно.

Эксперт: Елена Шкляева, кандидат филологических наук, эксперт ЕГЭ, преподаватель русского языка в онлайн-школе «Фоксфорд»