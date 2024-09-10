Затмения Солнца посылают сигналы на Землю: что нашли в атмосфере

Гравитационные волны — довольно привычное явление в атмосфере нашей планеты. Они могут возникать из-за воздушных карманов, которые поднимаются вверх, а затем опускаются на прежнее место, после чего снова нагреваются, и цикл повторяется заново.
Триггерами для таких гравитационных волн могут быть горные хребты, грозовые ячейки и разница между дневными и ночными температурами. С учетом этого ученые давно предсказывали, что солнечные затмения должны оказывать похожее влияние на атмосферу Земли.
Проект Nationwide Eclipse Ballooning Project (NEBP) объединил международные группы студентов, которые запускали метеорологические шары при затмениях. Каждый был оснащен радиозондом, который измерял температуру, местоположение, влажность, направление и скорость ветра. В ходе исследования инструменты регистрировали каждую секунду полета, передавая данные на землю.
Первый эксперимент NEBP провел во время солнечных затмений 2019 и 2020 годов. Однако тогда ничего не удалось выяснить из-за ошибок в сборе данных и плохой погоды.
Во время затмений в 2023 и 2024 годах исследователям удалось получить результат. Так, в период двух затмений 34 команды запускали метеорологические шары из разных мест, ограниченных траекторией полного затмения. Участники проекта выбрали места со спокойными погодными системами и отсутствием близлежащих гор.
В итоге одна из команд зафиксировала, как метеорологический зонд упал с высоты 25 900 метров до 19 800 метров во время затмения. Данные также показали явную сигнатуру атмосферных гравитационных волн. Таким образом, именно их посылают солнечные затмения.
Ранее эксперты рассказали, где и во сколько смотреть на суперлуние 17 октября 2024 года.