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Затмение Солнца 8 апреля продлится более пяти часов

В пресс-службе Московского планетария уточнили, что в России явление наблюдаться не будет.

Источник: Reuters

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Продолжительность максимальной и частных фаз полного затмения Солнца 8 апреля превысит пять часов. В России оно не наблюдается, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

«В понедельник, 8 апреля, произойдет полное затмение Солнца. Общая его продолжительность превысит пять часов (с 18:42 до 23:52 мск). Максимальная фаза 1,029 ожидается в 21:17 мск, она продлится 4 минуты 28 секунд», — сказали в пресс-службе планетария.

Наибольшая фаза будет наблюдаться на севере Мексики. Полное затмение Солнца также можно будет увидеть в США и Канаде, с территории некоторых островов в Тихом и Атлантическом океанах. Частные фазы доступны для тех, кто будет находиться в странах Северной и Южной Америки, Центральной Америки, а также в акваториях Тихого и Атлантического океанов и на западе Европы.

«В России данное затмение наблюдаться не будет», — уточнили ТАСС в планетарии.

Солнце до 18 апреля будет двигаться по созвездию Рыб, а после этого перейдет в созвездие Овна. На широте Москвы его полуденная высота над горизонтом за месяц увеличится с 38 до 49 градусов. Продолжительность дня возрастет с 13 часов 06 минут (1 апреля) до 15 часов 16 минут (30 апреля).