Затмение Солнца 8 апреля продлится более пяти часов

Наибольшая фаза будет наблюдаться на севере Мексики. Полное затмение Солнца также можно будет увидеть в США и Канаде, с территории некоторых островов в Тихом и Атлантическом океанах. Частные фазы доступны для тех, кто будет находиться в странах Северной и Южной Америки, Центральной Америки, а также в акваториях Тихого и Атлантического океанов и на западе Европы.