5 затерянных мест Бали

Для тех, кто уже изучил остров или избегает очевидных туристических мест — собрали локации, которые точно сохранятся в памяти.
Как добраться до мест из списка ниже
Одно из важных преимуществ Бали — исследовать остров можно бесконечно. Чем больше ты его изучаешь, тем больше новых точек открывается: это своеобразная магия места. Предлагаем начать с этого списка — вы увидите остров совсем другим.
Добирайтесь до этих мест на байке, только если вы опытный водитель — дороги будут неровными, извилистыми. Всегда есть хорошая альтернатива — арендовать машину с водителем: это не сильно ударит по бюджету, а поездка будет комфортной.
1. Gembleng Waterfall
Приключения начинаются еще по дороге — вас ждут живописные виды на настоящие рисовые поля, в которых до сих пор работают балийцы. Панорама будет красивой — заложите время, чтобы останавливаться и любоваться пейзажем.
Сам водопад не очень большой, но приготовьтесь к легкому кардио — вас ждет серьезный подъем наверх. Ступени очень комфортные, вид стоит того —.
в водопаде есть природные ванны, в которых можно полежать, сделать красивые фото и даже почитать книгу. Вода холодная, но не ледяная — можно постоять под потоками и загадать желание. Оно исполнится — проверено автором статьи. На самом верху есть площадка с красивым видом на поля — можно выпить вкусный кокос и отдохнуть после подъема.
Что вбивать в Google Maps: Gembleng Waterfall.
2. Lahangan Sweet
Совмещайте с поездкой в Амед — центр дайвинга и место, где можно максимально замедлиться и отдохнуть от суеты центра острова. Это видовая площадка, с которой открывается потрясающий вид на вулкан Агунг — самой высокой и мистической точки острова.
Подъехать прямо ко входу не получится — только дойти пешком или добраться на мини-джипах: трансфер организовывают на месте. Предпочтителен второй вариант: идти несколько километров по жаре под открытым солнцем может быть тяжело. Дорога кажется небезопасной и ухабистой, но еще никто не пострадал — воспринимайте это как часть путешествия.
Виды стоят того — прогуляйтесь вдоль всего ландшафта, отдохните в местном кафе и сделайте видовые фото: на месте есть две комфортные площадки. Еще там очень здорово слушать тишину — место находится далеко, и сюда доезжают только опытные туристы. Для самых искушенных есть качели — вам будет казаться, что вы взлетаете прямо в небо.
Что вбивать в Google Maps: Lahangan Sweet.
3. Пляж Ньянг-Ньянг
Район Улувату привлекает огромными волнами и скалами не только серферов — от столкновения со стихией захватывает дух у многих. Не пробуйте купаться на этом пляже: это опасно для жизни. Его особенность — в комфортной береговой линии, видах и отсутствии туристов, на части пляжа даже не ловит сотовая связь. Во время прогулки появляется ощущение, что вы уходите в бесконечность — в реальность возвращает только шум волн.
Это не закатная сторона, вы не увидите заход солнца. Но небо в это время переливается очень необычными оттенками — от нежно-розового до кроваво-красного. Не отказывайтесь от этого опыта — он будет еще более необычным, чем стандартные закаты на острове.
Что вбивать в Google Maps: Nyang Nyang Beach.
4. Озеро Батур
Оно расположено в заповедном районе Кинтамани рядом с вулканом Батур. Большинство туристов приезжают, чтобы подняться на вершину, спуститься к лаве, полюбоваться видами или сделать красивые фото (самые удачные локации ищите в этой статье). Но рядом есть еще и живописное озеро, которое расположено у подножия вулкана.
Если спуститься на смотровую площадку, оно выглядит как глубокое, спокойное море. В воде можно увидеть отражение Батура и облаков. По озеру можно покататься на лодке, а рядом расположено несколько отелей и глэмпингов, если не захочется возвращаться обратно.
Что вбивать в Google Maps: Lake Batur.
5. Пляж Улувату
Закаты — отдельный вид досуга, удовольствия и даже культуры острова. Это место расположено рядом с одной из самых популярных локаций района — Single Fin. Не спешите подниматься на видовые места, а спуститесь в самый низ к береговой линии — рекомендуем сделать это именно во время отлива. После спуска уходите направо и ловите ощущение, что вы попали на другую планету — такое впечатление создает дно океана в окружении скал.
Что вбивать в Google Maps: Uluwatu Beach.
Автор: Дарья Сизова