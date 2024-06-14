Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

5 затерянных мест Бали

Список необычных достопримечательностей острова, которые стоит посетить любителям путешествий. Рассказываем, об уникальных достопримечательностях Бали, скрытых от глаз туристов, и о том, почему они стоят вашего внимания.

Вечер на Бали.
Источник: Freepik

Для тех, кто уже изучил остров или избегает очевидных туристических мест — собрали локации, которые точно сохранятся в памяти.

Как добраться до мест из списка ниже

Одно из важных преимуществ Бали — исследовать остров можно бесконечно. Чем больше ты его изучаешь, тем больше новых точек открывается: это своеобразная магия места. Предлагаем начать с этого списка — вы увидите остров совсем другим.

Добирайтесь до этих мест на байке, только если вы опытный водитель — дороги будут неровными, извилистыми. Всегда есть хорошая альтернатива — арендовать машину с водителем: это не сильно ударит по бюджету, а поездка будет комфортной.

1. Gembleng Waterfall

Водопад Gembleng Waterfall днем.
Источник: jonnymelon.com

Приключения начинаются еще по дороге — вас ждут живописные виды на настоящие рисовые поля, в которых до сих пор работают балийцы. Панорама будет красивой — заложите время, чтобы останавливаться и любоваться пейзажем.

Сам водопад не очень большой, но приготовьтесь к легкому кардио — вас ждет серьезный подъем наверх. Ступени очень комфортные, вид стоит того —.

в водопаде есть природные ванны, в которых можно полежать, сделать красивые фото и даже почитать книгу. Вода холодная, но не ледяная — можно постоять под потоками и загадать желание. Оно исполнится — проверено автором статьи. На самом верху есть площадка с красивым видом на поля — можно выпить вкусный кокос и отдохнуть после подъема.

Что вбивать в Google Maps: Gembleng Waterfall.

2. Lahangan Sweet

Lahangan Sweet в сумерках.
Источник: thetravelauthor.com

Совмещайте с поездкой в Амед — центр дайвинга и место, где можно максимально замедлиться и отдохнуть от суеты центра острова. Это видовая площадка, с которой открывается потрясающий вид на вулкан Агунг — самой высокой и мистической точки острова.

Подъехать прямо ко входу не получится — только дойти пешком или добраться на мини-джипах: трансфер организовывают на месте. Предпочтителен второй вариант: идти несколько километров по жаре под открытым солнцем может быть тяжело. Дорога кажется небезопасной и ухабистой, но еще никто не пострадал — воспринимайте это как часть путешествия.

Виды стоят того — прогуляйтесь вдоль всего ландшафта, отдохните в местном кафе и сделайте видовые фото: на месте есть две комфортные площадки. Еще там очень здорово слушать тишину — место находится далеко, и сюда доезжают только опытные туристы. Для самых искушенных есть качели — вам будет казаться, что вы взлетаете прямо в небо.

Что вбивать в Google Maps: Lahangan Sweet.

3. Пляж Ньянг-Ньянг

Синее море и пляж Ньянг-Ньянг.
Источник: baliforum.ru

Район Улувату привлекает огромными волнами и скалами не только серферов — от столкновения со стихией захватывает дух у многих. Не пробуйте купаться на этом пляже: это опасно для жизни. Его особенность — в комфортной береговой линии, видах и отсутствии туристов, на части пляжа даже не ловит сотовая связь. Во время прогулки появляется ощущение, что вы уходите в бесконечность — в реальность возвращает только шум волн.

Это не закатная сторона, вы не увидите заход солнца. Но небо в это время переливается очень необычными оттенками — от нежно-розового до кроваво-красного. Не отказывайтесь от этого опыта — он будет еще более необычным, чем стандартные закаты на острове.

Что вбивать в Google Maps: Nyang Nyang Beach.

4. Озеро Батур

Отражение облаков в озере Батур.
Источник: travel.miruvashihnog.ru

Оно расположено в заповедном районе Кинтамани рядом с вулканом Батур. Большинство туристов приезжают, чтобы подняться на вершину, спуститься к лаве, полюбоваться видами или сделать красивые фото (самые удачные локации ищите в этой статье). Но рядом есть еще и живописное озеро, которое расположено у подножия вулкана.

Если спуститься на смотровую площадку, оно выглядит как глубокое, спокойное море. В воде можно увидеть отражение Батура и облаков. По озеру можно покататься на лодке, а рядом расположено несколько отелей и глэмпингов, если не захочется возвращаться обратно.

Что вбивать в Google Maps: Lake Batur.

5. Пляж Улувату

Жаркое лето на пляже Улувату.
Источник: sunshineseeker.com
Новость

Закаты — отдельный вид досуга, удовольствия и даже культуры острова. Это место расположено рядом с одной из самых популярных локаций района — Single Fin. Не спешите подниматься на видовые места, а спуститесь в самый низ к береговой линии — рекомендуем сделать это именно во время отлива. После спуска уходите направо и ловите ощущение, что вы попали на другую планету — такое впечатление создает дно океана в окружении скал.

Что вбивать в Google Maps: Uluwatu Beach.

Автор: Дарья Сизова