5 затерянных мест Бали

Район Улувату привлекает огромными волнами и скалами не только серферов — от столкновения со стихией захватывает дух у многих. Не пробуйте купаться на этом пляже: это опасно для жизни. Его особенность — в комфортной береговой линии, видах и отсутствии туристов, на части пляжа даже не ловит сотовая связь. Во время прогулки появляется ощущение, что вы уходите в бесконечность — в реальность возвращает только шум волн.