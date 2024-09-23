Затерянное озеро: в штате Орегон каждое лето исчезает водоем

В штате Орегон, США, в национальном лесу Уилламетт поздней осенью и весной почти никто не обращает внимание на обыкновенное озеро. Простой, на первый взгляд, водоем оставляет вместо себя летом луг. Это все — волшебство Затерянного озера, которое является особой достопримечательностью Соединенных Штатов, о которой пишет Oddity Central.
Поздней осенью с гор стекает вода и затапливает луг, который вскоре становится дном Затерянного озера. Оно заполняется полностью к середине зимы.
Исчезать водоем начинает весной, а полностью заканчивается процесс летом. К этому времени ручьи пересыхают, и вся вода в озере сливается через два вулканических отверстия диаметром два метра.
По словам геологов, отверстия на дне Затерянного озера образовались около 12 тысяч лет назад в результате интенсивной вулканической активности. Куда именно уходит вода, остается загадкой. Ученые предполагают, что она просачивается сквозь пористую породу и наполняет большой водоносный горизонт, питающий различные источники в этом районе.
Затерянное озеро является популярной туристической достопримечательностью, однако руководство национального леса пытается оградить водоем от посетителей. Дело в том, что на протяжении многих лет люди пытаются заделать отверстия большими камнями, автомобильными запчастями и другим мусором. Но так делать категорически запрещено, так как закупоренные вулканические дыры имеют катастрофические последствия для местности.
Если заделать отверстия, воде будет некуда стекать. Это приведет к затоплению озера и дороги.
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