Затерянное озеро: в штате Орегон каждое лето исчезает водоем

По словам геологов, отверстия на дне Затерянного озера образовались около 12 тысяч лет назад в результате интенсивной вулканической активности. Куда именно уходит вода, остается загадкой. Ученые предполагают, что она просачивается сквозь пористую породу и наполняет большой водоносный горизонт, питающий различные источники в этом районе.