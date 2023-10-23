Засуха в Амазонии обнажила 2000-летние изображения человеческих лиц с эмоциями

Под водой могут скрываться поселки, а то и целые города, в которых еще недавно кипела жизнь. А еще под водой могут храниться уникальные исторические артефакты. И иногда совсем не обязательно спускаться за ними на дно — достаточно дождаться, когда их обнажит засуха.

Так, после изменения климата уровень воды в некоторых частях Амазонки упал так сильно, что стал самым низким за 121 год. Там обнажились десятки затопленных скальных образований с резными человеческими фигурами, возраст которых может составлять около 2000 лет.

По словам археологов, гравюры находятся в месте, известном как Прайя-дас-Лажеш. Впервые их заметили в 2010 году. Тогда тоже была засуха, но не такая сильная, чтобы можно было всё детально рассмотреть. А на этот раз удалось разглядеть, что на большинстве гравюр изображены человеческие лица — прямоугольные или овальные, с улыбками или мрачные.

Историки говорят, что у этих изображений есть что-то общее с современными произведениями искусства, и настаивают на неоценимом значении находки для понимания первых людей, населявших этот регион.