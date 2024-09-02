Застрявший на МКС корабль Starliner начал издавать странные звуки

Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА космический корабль Starliner отправился в первый пилотируемый полет с астронавтами НАСА Барри Уилмором и Сунитой Уильямс 5 июня. Спустя примерно 26 часов корабль прибыл на МКС и, несмотря на технические неполадки, успешно к ней пристыковался. Изначально планировалось, что испытательная пилотируемая миссия Starliner на станцию будет продолжаться около недели, но из-за выявленных в ходе стыковки со станцией проблем корабль и его экипаж всё еще остаются на МКС. Специалисты НАСА и Boeing пытаются выяснить причины и ликвидировать неполадки в двигателе корабля и выявленную на нем утечку гелия, однако пока их усилия не увенчались успехом.