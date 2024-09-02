Застрявший на МКС корабль Starliner начал издавать странные звуки

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Застрявший на Международной космической станции (МКС) корабль Boeing Starliner начал издавать странные звуки, сообщает издание Ars Technica со ссылкой на запись разговора астронавта Барри Уилмора с Центром управления полетами в Хьюстоне.
Ранее космическое агентство НАСА сообщало, что операцию по возвращению космического корабля Boeing Starliner без экипажа с МКС на Землю планируется начать 6 сентября.
«У меня вопрос по поводу Starliner. Через динамик идет странный звук… Не знаю, что его издает», — говорит Уилмор на записи, обращаясь к диспетчеру.
Астронавт предположил, что непонятный звук может быть вызван какой-либо неполадкой в соединении корабля с МКС. Затем Уилмор просит диспетчеров послушать звук и подносит микрофон к его источнику.
«Да… мы услышали. Такой пульсирующий звук, почти как гидролокатор», — отвечает диспетчер ЦУП на записи, пообещав выяснить, что может вызывать подобный звук.
Издание сообщило, что разговор астронавта с ЦУП был перехвачен метеорологом Робом Дейлом из американского штата Мичиган, который выложил запись разговора в интернет.
Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА космический корабль Starliner отправился в первый пилотируемый полет с астронавтами НАСА Барри Уилмором и Сунитой Уильямс 5 июня. Спустя примерно 26 часов корабль прибыл на МКС и, несмотря на технические неполадки, успешно к ней пристыковался. Изначально планировалось, что испытательная пилотируемая миссия Starliner на станцию будет продолжаться около недели, но из-за выявленных в ходе стыковки со станцией проблем корабль и его экипаж всё еще остаются на МКС. Специалисты НАСА и Boeing пытаются выяснить причины и ликвидировать неполадки в двигателе корабля и выявленную на нем утечку гелия, однако пока их усилия не увенчались успехом.