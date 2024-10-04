Застрявшие в лимане на Камчатке косатки вышли в открытое море

Незадолго до этого в ведомстве сообщали, что специалистам удалось направить животных в более глубокое место и те уже преодолели около километра по направлению к выходу из лимана. «Сейчас глубина воды достаточна для того, чтобы животные могли спокойно плавать. Спасатели МЧС России вместе с добровольцами следят за их дальнейшими передвижениями», — говорилось в сообщении.