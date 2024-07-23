Застольный этикет: как вести себя в ресторане

В издательстве «Альпина Паблишер» вышла книга «Хорошие манеры: Как свободно общаться и чувствовать себя уверенно с кем угодно и где угодно». Автором является ведущая шоу «Следите за манерами» на Netflix Сара Джейн Хо. Она дает рекомендации, как избавиться от тревожности, чувствовать себя уверенно и получать удовольствие от общения во всех сферах жизни.
В одной из глав Джейн Хо рассказала, как вести себя в ресторане.
Как было раньше и что происходит сейчас
Раньше дети учились вести себя за столом, наблюдая за своими родителями. Они перенимали манеры, например, не чавкать во время еды, не разговаривать с набитым ртом и не следить за тем, сколько кто съел.
Однако сейчас редко встретишь семью, которая собирается вместе за завтраком, обедом или ужином. В современном мире стала распространяться традиция трапезы в одиночку. Причем зачастую перед компьютером или телефоном, на экране которых играет какой-то фильм или сериал. Поэтому манеры поведения резко ухудшились.
Что не надо делать за столом в ресторане
Когда вы сели за стол, необходимо положить тканевую салфетку на колени. А вот что ни в коем случае нельзя делать:
- держать вилку как лопату, а нож как карандаш;
- тянуться к другим людям через стол;
- жевать с открытым ртом;
- говорить с набитым ртом;
- облизывать нож;
- набрасываться на еду, будто вы из голодного края.
Основные правила поведения в ресторане
Сейчас ресторан стал похож на театр. Люди приходят туда, чтобы показать себя и посмотреть на других.
Джейн Хо предлагает запомнить правила этикета — от прибытия до кульминации.
Действие первое: прибытие
Если вы пришли в ресторан с сумками и в тяжелом пальто, необходимо все сдать в гардероб. Если же его нет, придется все вещи брать в зал.
Помните, что в случае, если вы принесли что-то громоздкое, попросите персонал присмотреть за вещью, если есть такая возможность.
Считается, что гостей нужно пропускать вперед, однако первым идет тот, кто бронировал столик. Если девушка пришла с молодым человеком, который зарезервировал место, в первую очередь проходит он, так как он может уладить все оставшиеся вопросы, если таковые имеются.
После того, как вы займете стол, если у вас есть сумочка, ее нужно положить на стул. Если его нет, уберите сумочку между поясницей и спинкой стула.
Действие второе: зовем официанта
Чтобы позвать официанта, в ресторанах восточной кухни обычно поднимают прямую руку, как в школе. Не стоит устанавливать с работником заведения зрительный контакт, так как он увидит поднятую руку и подойдет к вам.
Если официанта долго нет, попросите ближайшего к вам администратора позвать официанта. При этом не извиняйтесь за просьбу обслужить ваш столик.
Действие третье: заказ
Конечно, не стоит хвататься за меню сразу после того, как вы сели на стул, однако иногда люди забывают, что им нужно сделать заказ.
Если никто не торопится брать меню в руке, вы можете сделать это первым, сказав, например, следующее: «нам многое надо обсудить, но давай сначала сделаем заказ». Также можно открыть меню со словами: «я слышал, что тут подают прекрасную жареную курицу».
Если ваши спутники долго не могут сделать выбор, можно спросить, что они хотели бы заказать. Обычно это ускоряет процесс.
После того, как вы определились, закройте меню. Это будет означать, что вы готовы сделать заказ.
Действие четвертое: столовые приборы
Начинать нужно с тех столовых приборов, которые лежат дальше от тарелки.
«Есть одна старая, легко запоминающаяся подсказка: если число приборов четное, значит, все они должны использоваться в паре. Каждая вилка слева от тарелки — это как бы жена ножа, расположенного справа. Дополнительные приборы, у которых нет пары, всегда располагаются с правой стороны», — объясняет Джейн Хо. Если же какой-то столовый прибор не имеет пары, с него нужно начинать в первую очередь.
Помимо прочего, нельзя, чтобы испачканные столовые приборы касались стола. Не прислоняется лезвие ножа к тарелке, оставляя ручку на столе.
Если подали хлебную тарелку и масло, сначала предложите хлеб своим спутникам, а после возьмите один кусок сами. Разломите его на две части: одну положите на тарелку, а от второй отщипывайте кусочки поменьше, которые можно целиком положить в рот.
Каждый маленький кусочек необходимо отдельно смазывать маслом.
Действие пятое: кульминация
Когда принесут блюдо, не разрезайте его на маленькие кусочки. Подождите, пока хозяин не возьмет в руки столовые приборы. Если он чем-то занят, осмотритесь по сторонам и скажите: «все блюда уже принесли, можно начинать».
Также помните, что в фешенебельных ресторанах не принято поворачивать свою тарелку, чтобы выбрать какую-то часть блюда.
Помимо прочего, если вам не принесли еду, а ваши спутники уже сидят с блюдами перед собой, следует попросить начинать трапезу, чтобы их еда не остыла.
Действие шестое: финал
После трапезы хозяин вечера просит счет. Когда его положат на стол, дайте всем понять, что вы заплатите.
Если гости решили разделить счет, подождите, пока каждый не внесет свою долю.
Перед уходом уберите салфетку с коленей, сложите ее и оставьте справа от тарелки.
Если вы идете в уборную, встаньте и положите салфетку на стул.
Правила этикета по использованию палочек для еды
Если вы пришли в ресторан восточной кухни, вам придется есть палочками. Джейн Хо рассказала, как правильно ими пользоваться.
- Не накалывайте еду на палочки, даже если долго не получается ими взять что-то.
- Не машите палочками над блюдом и не ковыряйте ими в нем в поисках лучшего куска.
- Не оставляйте палочки воткнутыми в риск вертикально. Так по виду они напоминают ароматические свечи, которые в восточных странах зажигают в память об умерших родственниках.
- Не кусайте, не облизывайте и не держите палочки во рту.
- Не указывайте палочками на что-либо. Это очень грубый знак.
Не передавайте еду из одних палочек в другие. Положите кусок пищи на тарелку, чтобы другой человек мог взять его своими палочками.
Ранее в редакции ВФокусе mail.ru рассказали правила круизного этикета.
Анна Морозова