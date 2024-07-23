Застольный этикет: как вести себя в ресторане

«Есть одна старая, легко запоминающаяся подсказка: если число приборов четное, значит, все они должны использоваться в паре. Каждая вилка слева от тарелки — это как бы жена ножа, расположенного справа. Дополнительные приборы, у которых нет пары, всегда располагаются с правой стороны», — объясняет Джейн Хо. Если же какой-то столовый прибор не имеет пары, с него нужно начинать в первую очередь.