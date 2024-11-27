Засовываю ватку в пылесос — и убираюсь в 2 раза быстрее: в доме свежесть и чистота

Первое, что встречает гостей на пороге, — это ароматы дома. Какими они будут, зависит исключительно от хозяйки. Согласитесь, приятно находиться в помещении, которое наполнено ненавязчивым запахом свежести. Если вы не любите часто использовать освежитель воздуха, то этот лайфхак точно для вас.
Поддерживать благоухание комнат находчивой хозяйке поможет обычный пылесос. Оказывается, во время уборки в доме можно не только очистить грязь, но и ликвидировать неприятный запах.
Для этого возьмите ватный диск или кусочек ваты. Брызните на него освежителем воздуха или любимыми духами. Отлично подойдут также эфирные масла. Далее «засосите» ватку пылесосом и продолжите уборку. Результат лайфхака не заставит себя долго ждать. Комната наполнится легким ароматом свежести. При этом такое благоухание будет держаться в доме достаточно долгое время.