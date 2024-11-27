Засовываю ватку в пылесос — и убираюсь в 2 раза быстрее: в доме свежесть и чистота

Для этого возьмите ватный диск или кусочек ваты. Брызните на него освежителем воздуха или любимыми духами. Отлично подойдут также эфирные масла. Далее «засосите» ватку пылесосом и продолжите уборку. Результат лайфхака не заставит себя долго ждать. Комната наполнится легким ароматом свежести. При этом такое благоухание будет держаться в доме достаточно долгое время.