Заслуживает ли адмирал Колчак реабилитации

— Иркутский военно-революционный комитет вынес решение о расстреле весьма поспешно. Чрезвычайная следственная комиссия работала с 21 декабря по 6 января. Протоколы показаний не успели охватить омский период, оставив в истории большое белое пятно. По сути дело до конца не довели. Официально адмирал осужден не был. Данные об обстоятельствах смерти основаны на показаниях расстрельной команды: Колчака и Пепеляева в лютый мороз вывели на Ангару, убили, а трупы утопили в проруби. Однако позже историки засомневались. В частности, изучая личные вещи Колчака в иркутском музее, они не нашли на одежде отверстий от пуль. Арестантов, предварительно раздев, могли расстрелять и во внутренней тюрьме. А поскольку могилы как таковой нет, рассматриваются и другие версии, — пояснил омский историк-краевед, председатель общества «Достояние Сибири» Александр Лосунов.