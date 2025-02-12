Заслуживает ли адмирал Колчак реабилитации

Резиденцией Александра Колчака, объявившего Омск столицей России, был недолго — с июня 1918-го по ноябрь 1919 года. Уже спустя два месяца его расстреляли в Иркутске.
Четвертого января 1920 года, прибыв на станцию Нижненудинск, Верховный правитель издает свой последний указ — о передаче власти. Переходит в вагон, прицепленный к составу шестого чехословацкого полка, считавшегося наиболее надежным. А после предательства союзников его вместе с премьер-министром Виктором Пепеляевым под усиленной охраной препровождают в Иркутскую тюрьму. Вслед за ним по доброй воле отправляется и Анна Тимирева.
По словам историков, последние дни Колчака и обстоятельства его смерти по-прежнему окутаны тайной.
— Иркутский военно-революционный комитет вынес решение о расстреле весьма поспешно. Чрезвычайная следственная комиссия работала с 21 декабря по 6 января. Протоколы показаний не успели охватить омский период, оставив в истории большое белое пятно. По сути дело до конца не довели. Официально адмирал осужден не был. Данные об обстоятельствах смерти основаны на показаниях расстрельной команды: Колчака и Пепеляева в лютый мороз вывели на Ангару, убили, а трупы утопили в проруби. Однако позже историки засомневались. В частности, изучая личные вещи Колчака в иркутском музее, они не нашли на одежде отверстий от пуль. Арестантов, предварительно раздев, могли расстрелять и во внутренней тюрьме. А поскольку могилы как таковой нет, рассматриваются и другие версии, — пояснил омский историк-краевед, председатель общества «Достояние Сибири» Александр Лосунов.
Сегодня его имя привлекает в регион туристов, особенно зарубежных. Большую часть посетителей Омского центра изучения истории Гражданской войны интересует именно личность Александра Васильевича. Сам музей в народе называют «Домом Колчака». Именно здесь в 1918—1919 годах находилась резиденция Верховного правителя России.
— Омск сыграл значимую роль в Гражданской войне, став одним из центров Белого движения. С самого начала ситуация складывалась весьма драматично. В город из центра страны, спасаясь от голода, хлынули беженцы. За короткий срок население выросло втрое. Люди проклинали перемены, мечтали вернуться домой, надеялись на Колчака и Белое движение, — пояснил доктор исторических наук Сергей Сизов.
Для горожан наступили тяжелые времена. Всех надо было поселить, накормить. Положение усугубляли союзники. На улицах города можно было услышать не только славянскую, но и французскую, английскую, итальянскую речь. Военные эшелоны Чехословацкого корпуса растянулись на полстраны.
Массовая миграция способствовала распространению инфекций. В 1919-м в Омск вслед за холерой пришел тиф. Болезнь не щадила никого. И даже военный режим не мог этому противостоять. Дворы больниц, госпиталей, железнодорожные товарняки были забиты трупами — хоронить их просто не успевали.
Историки полагают, что постигшая третью столицу эпидемия — одна из причин поражения Верховного правителя. Обескровленная пандемией Белая армия терпела поражение за поражением. Двенадцатого ноября 1919 года Колчак вместе с золотым запасом спешно покинул Омск. При этом в городе оставалось шестьдесят тысяч солдат, подавляющее число которых было больно.
Впрочем, специалисты утверждают, что главная причина неудач адмирала все-таки в другом. Потомственный военный, он, как и многие его соратники-служаки, был очень далек от политики.
— К ситуации он относился как военный. Февральские события принял как данность и способ победить в Первой мировой войне. Двадцать пятого апреля, выступая на собрании, заявил: «Текущая война для мира гораздо более важное дело, чем наша великая революция. Совершив государственный переворот, нам надо прежде всего подумать и заняться войной, отложив обсуждение реформ», — поясняет кандидат исторических наук Александр Минжуренко.
По словам ученого, с тем, что Колчак ввязался в политическую Гражданскую войну не будучи политиком, связаны и другие ошибки правителя. В том числе и роковой военный переворот в Омске, заставивший адмирала стать верховным диктатором. Едва ли одновременно с этим Первая мировая война закончилась. Германия сдалась, и ситуация резко изменилась. Цель Колчака — восстановить восточный фронт — рухнула. А к другому — к политической борьбе — он совершенно не был готов.
По сути в 1918 году в России образовалось два правительства, их руководители — Ленин в Кремле и Колчак в Омске. Поэтому после поражения Белой армии его имя забыли на долгие десятилетия. Только в 2012 году появилась общественная организация «Белая столица», участники которой призывают гордиться принадлежностью Омска к истории этого движения.
Тема реабилитации Колчака периодически возникает в общественном пространстве. Однако ни улицы с его именем, ни постамента в его честь на карте Омска так и не появилось. Правда, коммерсанты установили скульптуру адмирала у одноименного ресторана, чтобы привлечь внимание посетителей. А в одном из залов Центра изучения истории Гражданской войны гостей встречает восковая фигура А. В. Колчака.
Долгое время из-за засекреченности архивов история Верховного правителя освещалась однобоко, представляя его в образе палача и кровавого диктатора. Лед тронулся совсем недавно, когда благодаря российским меценатам стали доступны прежде неизвестные материалы, поступившие из-за рубежа. А вскоре при поддержке Российского фонда культуры сняли многосерийный документальный фильм «Адмирал Колчак. Жизнь и смерть за Россию». Продюсер и автор сценария — заслуженный деятель искусств РФ Елена Чавчавадзе — привлекла к работе ведущих ученых, историков, в том числе и омских.
Авторы сделали попытку по-новому, без фальсификаций, взглянуть на ключевые события Гражданской войны. Проследить пути Александра Колчака и Владимира Ленина. Рассказать историю гибели Верховного правителя России, отказ которого передать золотой запас страны «союзникам» стоил ему жизни.
Тем временем.
В начале февраля Конституционный суд РФ вынес определение, позволяющее пересмотреть решения Военного суда Забайкальского военного округа, который в 1999 году отказался реабилитировать адмирала Колчака. Военно-историческому сообществу поручено создать рабочую группу, которая определит его роль в истории России.