Заслуженный пилот РФ рассказал, что можно и чего нельзя проносить в салон самолета

— Дело в том, что взрывоопасные жидкости, которые могут быть в бутылке, купленной за пределами аэропорта, готовят в лабораториях заранее. А вода или другой напиток, который купили в магазинах на территории аэропорта, прошли проверку и сертификацию, что является гарантом безопасности при перелете. В этом случае людей допускают с такими жидкостями на борт, — пояснил Сытник.