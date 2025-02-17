Заслуженный пилот РФ рассказал, что можно и чего нельзя проносить в салон самолета

По словам заслуженного пилота России Юрия Сытника, у каждой авиакомпании есть отдельные правила перевоза багажа и ручной клади, но есть и общепринятые запреты.
— Нельзя проносить оружие огнестрельное, холодное оружие, агрессивные химические жидкости, колющие и режущие предметы, которые могут использоваться затем для ранения пассажиров или захвата самолета. Также под запретом громоздкие вещи, которые будут мешать при эвакуации пассажиров в случае вынужденной посадки, — пояснил эксперт.
Не рекомендуется проносить в качестве ручной клади и портативные зарядные устройства, сообщил Сытник.
— Многие внешние аккумуляторы взрываются и загораются. А если такое происшествие случится на высоте десяти тысяч метров над землей, самолет не успеет снизиться и найти место для посадки, что увеличивает вероятность пожара и крушения судна. Но в багаже их перевозка пока допустима, — предупредил эксперт.
Также в целях безопасности на борт самолета могут не допустить пассажира, имеющего бутылку с жидкостью. Однако, если вода или другой напиток были куплены на территории аэропорта, бортпроводники спокойно посадят человека в салон, дополнил Сытник.
— Дело в том, что взрывоопасные жидкости, которые могут быть в бутылке, купленной за пределами аэропорта, готовят в лабораториях заранее. А вода или другой напиток, который купили в магазинах на территории аэропорта, прошли проверку и сертификацию, что является гарантом безопасности при перелете. В этом случае людей допускают с такими жидкостями на борт, — пояснил Сытник.
А вот, к примеру, букет цветов или чайный сервиз (если они не превышают допустимых габаритов) после стандартной проверки на пункте контроля перевезти в ручной клади вполне возможно, рассказал Сытник.
— Если букет цветов и подарочные коробки не мешают проходу и помещаются в багажную полку, то их вполне можно проносить. К примеру, пассажиру, который заходит на борт с цветами, бортпроводник может предложить оставить букет на кухне, предназначенной для персонала. А уже после посадки самолета и при выходе пассажиров букет вернут владельцу, — объяснил пилот.
Однако у некоторых авиакомпаний существуют и абсурдные правила перевозки багажа, отметил специалист.
— Некоторые современные компании, которые осуществляют перелеты, вводят порой безумные ограничения. К примеру, иногда запрещается проносить на борт даже бутылочки со смесью для малышей. Такие правила абсурдны, на мой взгляд, но они существуют, — сказал Сытник.