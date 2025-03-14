Юрист призвал изменить процедуру выдачи льготного жилья мигрантам

«Конечно, лишать такие семьи возможности получать дотационное жилье нельзя, это будет нарушением прав человека. Но можно делать шаги, которые обусловили бы справедливость, поскольку у нас на нее огромный запрос в обществе. Мы видим, что есть люди, которые прожили в России 2−3 года и ничего особо не сделали для страны, где может быть глава семейства должен был встать на воинский учет, например, но этого не сделал. Никто не проверяет законность приобретения гражданства такими лицами, действительно ли они нуждаются в получении жилья» — добавил спикер.