Юрист призвал изменить процедуру выдачи льготного жилья мигрантам

Общественный резонанс из-за выдачи жилищных сертификатов мигрантам
В городе Братске Иркутской области 33 семьям были выданы жилищные сертификаты. Однако данная ситуация вызвала общественный резонанс. Местные жители были возмущены тем, что почти половина получивших из них были выходцами из зарубежных стран, которые совсем недавно получили российское гражданство. По данному факту Следственным комитетом России было возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Мэр города Александр Дубровин, комментируя возбуждение дела, что среди тех, кто получил сертификаты, лишь две семьи, где у одного из родителей нет российского паспорта. Причиной возбуждения дела градоначальник назвал «информационную атаку» на местные власти.
«У нас не было правовых оснований отказать этим двум семьям в получении сертификатов, потому что критерии участия в программе определены федеральным и региональным правительством», — сказал Дубровин.
Также глава города сообщил, что направил обращения в Совфед и Госдуму с инициативой об изменении условий выдачи жилищных сертификатов.
Против изменения условий высказался глава таджикской диаспоры в Иркутской области Муриват Маликшоев. По его словам, нельзя допускать дискриминацию людей по принципу времени получения гражданства. Он уверен, что резонанс возник из-за негативного отношения к мигрантам.
Напомним, в январе аналогичный случай произошел в подмосковных Мытищах, где жилищный сертификат был выдан семье мигрантов, воспитывающих семерых детей. Этот случай также вызвал общественный резонанс. После этого СК организовал проверку, в ходе которой были выявлены нарушения условий выдачи сертификата. В частности, женщина намеренно занизила доходы супруга, а в выписке из домовой книги были указаны 13 человек, включая родственников, проживающих в Таджикистане. Женщину задержали, в отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»).
Неудивительно, что случаи с выдачей жилищных сертификатов мигрантам в обход коренного населения вызывают недоумения у местных жителей, которые воспринимают такие решения властей несправедливыми к тем, кто давно проживает в России и, возможно, годами стоит в очереди.
О том, почему предоставление сертификатов мигрантам вызывает негодование в обществе, какие меры необходимо предпринять, чтобы решить проблему несправедливого распределения жилья, — ВФокусе Mail рассказал заслуженный юрист России, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Иван Соловьев.
Помощь коренным россиянам в предоставлении жилья
«Сертификаты выдают многодетным и малоимущим, которые должны соответствовать определенным критерием. Претендовать на них могут только граждане РФ: те, кто родился здесь и приобрел гражданство по рождению, и те, кто приобрел гражданство после прохождения определенных процедур», — сказал Соловьев.
Юрист считает, что среди россиян необходимо повысить уровень информированности о льготных программах, чтобы коренные граждане могли активно ими пользоваться.
«Почему бы не создать соответствующие структуры, которые бы помогали таким семьям собирать соответствующие документы и подавать их на получение жилья. Потому что иной раз люди просто боятся это делать, понимая сколько бюрократических кругов им предстоит пройти. С другой стороны, семьи, приезжающие к нам из-за рубежа, как правило, хорошо осведомлены о гарантиях, которые получают российские граждане», — отметил эксперт.
Дисбаланс между правами и обязанностями мигрантов
По его словам, сейчас в российском обществе наблюдается дисбаланс между правами, которые приобретают новые граждане, и обязанностями, которые они должны нести.
«Конечно, лишать такие семьи возможности получать дотационное жилье нельзя, это будет нарушением прав человека. Но можно делать шаги, которые обусловили бы справедливость, поскольку у нас на нее огромный запрос в обществе. Мы видим, что есть люди, которые прожили в России 2−3 года и ничего особо не сделали для страны, где может быть глава семейства должен был встать на воинский учет, например, но этого не сделал. Никто не проверяет законность приобретения гражданства такими лицами, действительно ли они нуждаются в получении жилья» — добавил спикер.
У нас иной раз какие-нибудь дедушкины старые «Жигули» учитывают при принятии решения о лишении права получать пособия, а на какие-то вещи, с которыми приходят мигранты, глаза закрывают. Поэтому у государства должен быть здоровый протекционизм в отношении своих граждан.
Соловьев уверен, что случаи с выдачей мигрантам жилья вызывают негодование у коренного населения, поскольку мигранты, получающие российское гражданство, приобретают права, но не соблюдают обязанности.
«Вот этот дисбаланс надо устранять. И каждый такой случай должен рассматриваться на то, как семья, которая подает соответствующие документы на получение жилья, интегрирована в российское общество: насколько законно они въехали, насколько законно они работают, выплачивают ли они в полном объеме налоги, стоит ли на воинском учете глава семьи. Когда все это будет соблюдено, тогда и не будет вопросов, почему эти люди претендуют на льготное жилье», — заключил юрист.
Ранее, депутат Александр Якубовский, член комитета по строительству и ЖКХ заявил, что в ряде регионов около трети семей, получающих социальную выплату во внеочередном порядке — это семьи мигрантов, и нередко один из супругов вообще не является гражданином РФ. По его мнению, необходимо, чтобы государственные программы поддержки действовали в первую очередь в интересах российских граждан.