Заслуженный учитель: чем образованию РФ грозит законопроект о внешней оценке знаний

Депутаты Госдумы в июле рассмотрят законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации” (в части совершенствования независимой оценки качества подготовки обучающихся в организациях, реализующих образовательные программы)».
Данным документом предлагается ввести внешнюю тестовую оценку знаний школьников, которая в дальнейшем станет основным инструментом оценки знаний учащихся. Также проект закона, по сути, лишает образовательные организации функции по оценке знаний детей.
«Законопроект направлен на совершенствование порядка проведения НОКПО и установление мер по повышению качества подготовки обучающихся для обеспечения защиты их прав на получение качественного образования, создание дополнительных условий для удовлетворения потребности отраслей и сфер деятельности экономики России в высококвалифицированных кадрах через соблюдение установленных требований к реализации образовательных программ», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Авторы данной инициативы уверены, что в случае ее принятия повысится уровень информированности населения о независимой оценке качества.
«Законопроектом предусматривается, что информация о ее проведении и результатах будет публиковаться на официальных сайтах уполномоченных органов государственной власти», — говорится в документе.
Данный законопроект вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Противники утверждают, что его принятие приведет к разрушению системы образования, а сам образовательный процесс будет подменен постоянным натаскиванием на ВПР.
О том, как данная мера отразится на системе образования в целом, а также на педагогах и учениках в частности, ВФокусе Mail рассказал заслуженный учитель России Александр Снегуров.
«В сочетании с другими мерами, которые уже приняты на сегодня, это новшество может привести к развалу отечественного образования. Если еще такое добавляется, тут уже не разводишь руками, а хватаешься ими за голову. Какая еще внешняя оценка? Педагоги отстранены уже от всего, и они, по сути, выведены за рамки педагогического пространства. А это педагогическое пространство забито какими-то ботами, какими-то контрольными, какими-то директивами. Педагог уже находится в стороне, но спрашивают с него как с основного участника образовательно-воспитательного процесса», — сказал Снегуров.
По его словам, такая мера лишит педагога субъектности и он уже не сможет оценивать свой труд и знания ребенка.
«Иными словами, он полностью превращается, так скажем, в какого-то исполнителя директив сверху и в объект для недовольства, для морального уничтожения. Это похоже на кейс ЕГЭ, против которого я борюсь. Это очередное насилие над педагогикой. Потом окажется, что кто-то не освоил программу, дети же у нас разные. И что, вина на мне за это будет?» — задался вопросом эксперт.
Снегуров уверен, принятие данного законопроекта приведет к оттоку педагогов.
«Начнет поступать масса жалоб как от родителей, так и от педагогов. Вместо педагогики у нас будет вот это мельтешение сплетен, циркуляция и дополнительный пресс на педагогов, а они уже и так стонут. Соответственно, будет снижение качества образования и насаждение в школе обстановки отстраненности, испуга, стресса, невроза, а мы и так все невротизированны», — заключил педагог.