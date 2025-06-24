Заслуженный учитель: чем образованию РФ грозит законопроект о внешней оценке знаний

«В сочетании с другими мерами, которые уже приняты на сегодня, это новшество может привести к развалу отечественного образования. Если еще такое добавляется, тут уже не разводишь руками, а хватаешься ими за голову. Какая еще внешняя оценка? Педагоги отстранены уже от всего, и они, по сути, выведены за рамки педагогического пространства. А это педагогическое пространство забито какими-то ботами, какими-то контрольными, какими-то директивами. Педагог уже находится в стороне, но спрашивают с него как с основного участника образовательно-воспитательного процесса», — сказал Снегуров.