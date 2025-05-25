Заслуженный учитель раскритиковал исключение обществознания из курса 6−7 классов

Обществознание не будут преподавать для учеников шестых-седьмых классов школ с 1 сентября текущего года, изучать его будут только в восьмом-одиннадцатых классах, сообщили в Минпросвещения.
«С 1 сентября 2025 года обществознание останется для учеников восьмых-одиннадцатых классов, с 1 сентября 2026 года обществознание будет преподаваться для девятого-одиннадцатых классов», — уточнили в ведомстве.
Переход на новые программы по обществознанию будет происходить постепенно в течение двух лет.
Заслуженный учитель РФ Александр Снегуров назвал данное решение Минпросвещения совершенно необдуманным.
«Это кабинетное решение в директивной манере. В обществознании нашли отражение сразу восемь наук: политология, социология, правоведение и другие, и все они строятся на базе истории», — сказал Снегуров.
По его словам, не следовало исключать курс обществознания, а на данных уроках затрагивать и исторические темы, поскольку эти два предмета тесно связаны между собой.
«А такая замена, которую планируют провести, она чисто механическая, это неумелое воплощение расширения курса истории. Люди не будут знать обществознание и не будут лучше знать историю, эти добавленные часы просто пропадут, поскольку учитель и сама методика останутся прежними. А экзамены по обществознанию никто не отменял. А что остается? Остается нанимать репетиторов, тратить дополнительные средства», — добавил педагог.