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Заслуженный учитель раскритиковал исключение обществознания из курса 6−7 классов

С 1 сентября в российских школах перестанут преподавать обществознание в 6−7 классах. Заслуженный учитель РФ Александр Снегуров объяснил, почему такое решение не пойдет на пользу системе образования.

Альмир Хабибуллин
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Обществознание не будут преподавать для учеников шестых-седьмых классов школ с 1 сентября текущего года, изучать его будут только в восьмом-одиннадцатых классах, сообщили в Минпросвещения.

«С 1 сентября 2025 года обществознание останется для учеников восьмых-одиннадцатых классов, с 1 сентября 2026 года обществознание будет преподаваться для девятого-одиннадцатых классов», — уточнили в ведомстве.

Переход на новые программы по обществознанию будет происходить постепенно в течение двух лет.

Заслуженный учитель РФ Александр Снегуров назвал данное решение Минпросвещения совершенно необдуманным.

«Это кабинетное решение в директивной манере. В обществознании нашли отражение сразу восемь наук: политология, социология, правоведение и другие, и все они строятся на базе истории», — сказал Снегуров.

По его словам, не следовало исключать курс обществознания, а на данных уроках затрагивать и исторические темы, поскольку эти два предмета тесно связаны между собой.

«А такая замена, которую планируют провести, она чисто механическая, это неумелое воплощение расширения курса истории. Люди не будут знать обществознание и не будут лучше знать историю, эти добавленные часы просто пропадут, поскольку учитель и сама методика останутся прежними. А экзамены по обществознанию никто не отменял. А что остается? Остается нанимать репетиторов, тратить дополнительные средства», — добавил педагог.