Заслуженный учитель раскритиковал исключение обществознания из курса 6−7 классов

«А такая замена, которую планируют провести, она чисто механическая, это неумелое воплощение расширения курса истории. Люди не будут знать обществознание и не будут лучше знать историю, эти добавленные часы просто пропадут, поскольку учитель и сама методика останутся прежними. А экзамены по обществознанию никто не отменял. А что остается? Остается нанимать репетиторов, тратить дополнительные средства», — добавил педагог.