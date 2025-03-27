Заслуженный учитель объяснил, почему необходимо отменить ЕГЭ

Россия — в десятке стран по качеству образования
РФ входит в топ-10 стран по качеству образования. Российские школьники с 2021 года становятся призерами на восьми международных олимпиадах. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в Госдуме.
«Важнейший вопрос нашего образования — его качество. По этому показателю Россия в десятке ведущих государств», — сказал премьер.
Глава кабмина добавил, что в прошлом году школьники из России завоевали 42 медали, 31 из которых — золотая.
Насколько объективна такая оценка уровня российского школьного образования — специально для ВФокусе Mail рассказал заслуженный учитель РФ Александр Снегуров.
Замеры происходят исключительно по ученикам с высокой успеваемостью
Снегуров отметил, что статистика, поступающая в госорганы, рассчитывается исключительно из результатов учеников с высокой успеваемостью.
«Замеры, которые поступают в официальные органы, делаются исключительно по хорошим ученикам, которые подготовлены репетиторами, педагогами, достойно выполняющими свою миссию, либо у них у самих есть тяга к самообразованию. Также учитываются рейтинги школ, составляющиеся на основе сведений, которые на самом деле не соответствуют реальности. И учитываются достижения учеников на всероссийских и международных олимпиадах, где они занимают призовые места. Вот по этим трем факторам и делается заключение о качестве образования. Иными словами, замеряют по лучшим, а также отчасти по фиктивным параметрам», — сказал Снегуров.
Реальность же, по его словам, совершенно иная.
Только за прошлый учебный год уволились порядка 200 тысяч педагогов по всей стране. На учителей происходит постоянный прессинг. Немалое число детей немотивированных к получению образования, бросивших обучение или еле-еле обучающихся, — считает эксперт.
ЕГЭ мешает получению качественного образования
Заслуженный учитель уверен, что одним из барьеров, мешающих получению качественного образования, служит Единый госэкзамен (ЕГЭ).
«ЕГЭ у нас сегодня поддерживается высокими результатами отдельных учеников, но не сам экзамен эти результаты произвел. Его следует отменить, поскольку он мешает обучению, заставляет идти по другой траектории: не эрудиции, а симуляции и натаскивания ребенка. Ну, а если человек хорошо натаскан, то он даст неплохой балл и попадает в рейтинг. Экзамен способствует лишь получению самой цифры, но не складыванию мировоззрения, его образованности и осознанности, нравственной позиции», — подчеркнул Снегуров.
Также, по его словам, происходит имитация освоения школьной программы через ЕГЭ. Иными словами, «под нужные результаты подгоняются цифры».
«В частности, снижается пороговый балл. И на основании этого мы считаем, к примеру, что 50 баллов — это неплохо, а по сути это фактически ноль, то есть очень плохие знания», — заключил спикер.