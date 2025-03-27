Заслуженный учитель объяснил, почему необходимо отменить ЕГЭ

«Замеры, которые поступают в официальные органы, делаются исключительно по хорошим ученикам, которые подготовлены репетиторами, педагогами, достойно выполняющими свою миссию, либо у них у самих есть тяга к самообразованию. Также учитываются рейтинги школ, составляющиеся на основе сведений, которые на самом деле не соответствуют реальности. И учитываются достижения учеников на всероссийских и международных олимпиадах, где они занимают призовые места. Вот по этим трем факторам и делается заключение о качестве образования. Иными словами, замеряют по лучшим, а также отчасти по фиктивным параметрам», — сказал Снегуров.