Эксперт: к чему приведет реформа должности классного руководителя в школах

Ранее депутат ЛДПР Борис Чернышев предложил реформировать должность классного руководителя: закрепить за ним статус наставника и освободить от предметной нагрузки. Предполагается, что это поможет уделить больше времени индивидуальной работе с детьми и воспитательной работе путем организации классных часов и внеурочных мероприятий. Соответствующее обращение было направлено в министерства просвещения и труда.
Педагог Евгений Ямбург категорически не поддержал инициативу. По его словам, будет неправильным разделять процессы обучения и воспитания.
«Я расцениваю эту инициативу как непрофессиональную и дилетантскую. Настоящий классный руководитель и есть наставник, он с классом ходит в походы, в экспедиции и так далее. Однако если человек не ведет никакой предмет, он практически не видит ребят на уроке. Поэтому нельзя разделять обучение и воспитание. Это два связанных процесса», — подчеркнул он.
В разговоре с «НСН» Ямбург поделился тем, как организованы должности в школах и почему не следует выделять классного руководителя в отдельную единицу.
«Никакая отдельная должность классного руководителя не нужна. В школе не по должностям все устроено, там воспитывают личность. Даже обычный урок может быть мощным и воспитательным, как и внеклассная работа. Противопоставлять их нельзя и не надо», — добавил педагог.
