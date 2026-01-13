Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт: к чему приведет реформа должности классного руководителя в школах

Заслуженный учитель России Евгений Ямбург прокомментировал идею о смене статуса классного руководителя. По его словам, выделение отдельной должности не принесет пользы.

Анастасия Якушина
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Ранее депутат ЛДПР Борис Чернышев предложил реформировать должность классного руководителя: закрепить за ним статус наставника и освободить от предметной нагрузки. Предполагается, что это поможет уделить больше времени индивидуальной работе с детьми и воспитательной работе путем организации классных часов и внеурочных мероприятий. Соответствующее обращение было направлено в министерства просвещения и труда.

Педагог Евгений Ямбург категорически не поддержал инициативу. По его словам, будет неправильным разделять процессы обучения и воспитания.

«Я расцениваю эту инициативу как непрофессиональную и дилетантскую. Настоящий классный руководитель и есть наставник, он с классом ходит в походы, в экспедиции и так далее. Однако если человек не ведет никакой предмет, он практически не видит ребят на уроке. Поэтому нельзя разделять обучение и воспитание. Это два связанных процесса», — подчеркнул он.

В разговоре с «НСН» Ямбург поделился тем, как организованы должности в школах и почему не следует выделять классного руководителя в отдельную единицу.

«Никакая отдельная должность классного руководителя не нужна. В школе не по должностям все устроено, там воспитывают личность. Даже обычный урок может быть мощным и воспитательным, как и внеклассная работа. Противопоставлять их нельзя и не надо», — добавил педагог.

Ранее эксперт оценил, как школы будут решать конфликты по обновленной инструкции Минпросвещения.