Засиделись. Мясников пояснил, для каких органов опасен сидячий образ жизни

В эфире программы «О самом главном» Александр Мясников назвал одну привычку, присущую многим, которая серьезно влияет на здоровье и буквально губит человека. И это — постоянное сидение.
«Мы плывем по течению нашего быта. Люди, кто много сидит, живут меньше, чем даже те, кто стоят или ходят. Это подтверждено многими исследованиями, и пока ни у кого не получилось это опровергнуть. Надо понимать, что любое вашего сидения наносит вред здоровью», — пояснил Мясников.
Причем что интересно, когда человек сидит и читает книжку, это чуть менее вредно, чем когда он сидит и смотрит телевизор. Доктор связал это с тем, что за просмотром телевизора многие обычно едят.
Когда человек сидит, то он согнут, меняется биомеханика позвоночника. Даже сердце работает по-другому. «Сердце, например, стоя и лежа качает по-разному. ЭХО обычно делают лежа, а переносить эти данные на положение стоя уже не получается. Нагрузка на сердце в трех положениях разная настолько, что она может быть зафиксирована приборами», — отметил Мясников.
Связать сидячий образ жизни можно с любыми заболеваниями, пояснил врач. «Депрессия, остеопороз, инфаркт, инсульт, онкология — 10% всех онкологий из-за недостатка активности. Когда ты сидишь, все твои органы находятся под угрозой», — пояснил врач.
Бороться с этим легко, достаточно всего два слова: встал и пошел. Из сложного — когда сидишь, заставить себя встать практически невозможно. «Я советую двигаться, ходить. Стоять тоже нехорошо, будут отеки, варикоз. Просто присядьте, согнитесь и разогнитесь, забудьте про лифт. Если живете высоко, то поднимитесь по лестнице на столько этажей, на сколько можете, и оттуда вызывайте лифт», — пояснил Мясников.