Засиделись. Мясников пояснил, для каких органов опасен сидячий образ жизни

«Мы плывем по течению нашего быта. Люди, кто много сидит, живут меньше, чем даже те, кто стоят или ходят. Это подтверждено многими исследованиями, и пока ни у кого не получилось это опровергнуть. Надо понимать, что любое вашего сидения наносит вред здоровью», — пояснил Мясников.