Защитники климата подали судебные иски против Трампа

Известно, про Трамп отменил введенные при Джо Байдене меры по защите 251,9 миллиона гектаров федеральных вод от аренды ископаемого топлива в будущем. Президент США подписал указ об отмене этих мер всего через несколько часов после вступления в должность на второй срок.