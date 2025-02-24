Защитники климата подали судебные иски против Трампа

Экологические организации подали два иска против администрации Трампа. Причиной стали попытки президента США открыть больше американских вод для добычи нефти и газа. Это, по словам защитников климата, незаконно. Об этом пишет The Guardian.
«Морское бурение нефти разрушительно от начала и до конца», — сказала Кристен Монселл, директор по правовым вопросам в области океанов в природоохранной организации «Центр биологического разнообразия». Открытие новых участков общественных вод для нефтяной промышленности ради краткосрочной выгоды и политических очков — это предосудительный и безответственный способ управления нашими драгоценными экосистемами океана.
Известно, про Трамп отменил введенные при Джо Байдене меры по защите 251,9 миллиона гектаров федеральных вод от аренды ископаемого топлива в будущем. Президент США подписал указ об отмене этих мер всего через несколько часов после вступления в должность на второй срок.
Другой связанный с этим иск требует от суда восстановить решение 2021 года, подтверждающее защиту почти 52,6 миллиона гектаров в Арктическом и Атлантическом океанах.
Эти иски, вероятно, станут первыми из сотен экологических исков, поданных экологическими организациями против администрации Трампа. В первые недели своего президентства он уже отменил ряд мер и заморозил программы по защите окружающей среды, введенных при Байдене. Это часть его обещания поддержать добычу ископаемого топлива.
Трамп заявил, что США должны увеличить добычу ископаемого топлива, которое является причиной глобального потепления, чтобы удовлетворить спрос и обеспечить Соединенным Штатам статус мирового лидера в сфере энергетики. В настоящее время США добывают больше нефти и газа, чем любая другая страна.
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