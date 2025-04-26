Защищать детей в России теперь можно и с ножом — Верховный суд пересмотрел решение о самообороне

Верховный суд России разрешил применять нож для защиты в случае нападения группы лиц, особенно если угроза распространяется на детей, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свежий обзор судебной практики.
Поводом для разъяснения стало дело жителя Твери. Житель города Александр Зобенков защищал себя и свою дочь от трёх мужчин, вооружённых палками. В ходе драки он схватился за нож и нанёс нападавшим несколько ударов. Все трое позже скончались в больнице. Следствие обвиняло мужчину по статье 105 УК РФ («Убийство»), предусматривающей вплоть до пожизненного заключения, однако суд оправдал его, признав действия необходимой самообороной.
Такое признание произошло после того, как потерпевшая сторона обжаловала оправдательный приговор в Верховном суде, однако высшая судебная инстанция оставила его в силе, подтвердив правомерность самообороны. Этот случай вошёл в официальный обзор судебной практики, что означает: теперь другие суды обязаны учитывать данное разъяснение при вынесении решений.
Кроме того, в феврале в Госдуму был внесён законопроект, который предполагает расширение права граждан на самооборону при незаконном проникновении в жилище. Авторы инициативы предлагают закрепить, что в таких ситуациях жители имеют право на любые меры защиты без необходимости потом доказывать свою невиновность.