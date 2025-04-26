Защищать детей в России теперь можно и с ножом — Верховный суд пересмотрел решение о самообороне

Поводом для разъяснения стало дело жителя Твери. Житель города Александр Зобенков защищал себя и свою дочь от трёх мужчин, вооружённых палками. В ходе драки он схватился за нож и нанёс нападавшим несколько ударов. Все трое позже скончались в больнице. Следствие обвиняло мужчину по статье 105 УК РФ («Убийство»), предусматривающей вплоть до пожизненного заключения, однако суд оправдал его, признав действия необходимой самообороной.