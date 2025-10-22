Засекреченная правда: уроженцы какой республики СНГ чаще всего совершают преступления против детей

В качестве системного решения проблемы депутат предложил внедрить трехуровневую систему фильтрации миграционных потоков. Он заявил, что все миграционные потоки должны быть распределены по трем зонам — красной, желтой и зеленой — на основе объективного коэффициента криминогенности. По его замыслу, в красную зону должны включаться граждане тех стран, которые демонстрируют стабильно высокие показатели по насильственным преступлениям — для них въезд в страну должен быть запрещен.