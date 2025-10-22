Популярные темы
Засекреченная правда: уроженцы какой республики СНГ чаще всего совершают преступления против детей

Депутат Госдумы Михаил Матвеев сообщил, что выходцы из одной определенной страны, получившие российское гражданство, совершают более половины всех половых преступлений против несовершеннолетних. Поэтому МВД ограничило доступ к детальной статистике. Как это мешает выстраиванию взвешенной миграционной политики, парламентарий рассказал ВФокусе Mail.

Дарья Баева
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Засекреченные цифры

Зампредседателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев рассказал, что в полученной им статистике МВД существует выраженная этническая диспропорция в структуре преступности среди мигрантов и лиц, недавно получивших российское гражданство.

«Выходцы одной из стран, получившие российское гражданство, совершают столько же половых преступлений против несовершеннолетних, сколько выходцы из всех остальных стран вместе взятые», — подчеркнул парламентарий. По его словам, этот факт опровергает тезис о том, что этнической преступности не существует, а у преступника — нет национальности.

Депутат не понимает, почему информация о количестве преступлений, совершенных мигрантами по определенным статьям УК РФ, отмечается грифом «для служебного пользования», так как юридические основания для такой классификации отсутствуют.

«Слово “засекречивание”, которое я сознательно употребляю в кавычках, юридически не вполне обоснованно в данном контексте», — разъясняет свою позицию Матвеев. Согласно действующему постановлению правительства, гриф ДСП применяется к информации, распространение которой потенциально может создать угрозу интересам Российской Федерации. Однако, как подчеркивает депутат, эта формулировка носит настолько «абстрактный и обтекаемый характер», что позволяет чиновникам произвольно ограничивать доступ к статистическим данным, действуя по принципу «лучше перестраховаться».

Три уровня криминогенности

Парламентарий обратил внимание на статистические аномалии, когда мигранты из определенных государств совершают непропорционально большое количество преступлений в расчете на душу населения. Особую тревогу, по словам парламентария, вызывает ситуация с половыми преступлениями против несовершеннолетних.

В качестве системного решения проблемы депутат предложил внедрить трехуровневую систему фильтрации миграционных потоков. Он заявил, что все миграционные потоки должны быть распределены по трем зонам — красной, желтой и зеленой — на основе объективного коэффициента криминогенности. По его замыслу, в красную зону должны включаться граждане тех стран, которые демонстрируют стабильно высокие показатели по насильственным преступлениям — для них въезд в страну должен быть запрещен.

«Желтая зона должна включать страны со средними показателями криминогенности — их граждане могут въезжать в Россию, но исключительно через усиленный визовый отбор и индивидуальную проверку. Что касается зеленой зоны — туда войдут государства, чьи граждане демонстрируют минимальные показатели преступности, и в отношении них может действовать льготный миграционный режим, включая упрощенное привлечение рабочей силы», — пояснил Матвеев.

Депутат заявил, что миграционная политика не может строиться по принципу «широко открытых дверей» для всех прибывающих. Он подчеркнул, что криминальная статистика служит не инструментом для разжигания эмоций, а объективным ориентиром для построения безопасной миграционной политики.

По его мнению, при выявлении систематически низких показателей преступности среди выходцев из определенных стран логично создавать для них комфортные условия. Однако в тех случаях, когда статистика выявляет тревожные тенденции, необходимо применять жесткий контроль.

«Мне удалось добиться включения в перечень оснований для прекращения гражданства убийств и расширения норм, касающихся половых преступлений. Я полностью поддерживаю инициативу Александра Бастрыкина о том, что все тяжкие и особо тяжкие преступления должны автоматически влечь прекращение гражданства для лиц, недавно получивших российский паспорт», — резюмировал законодатель.

