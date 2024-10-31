Защитник дикой природы и блогер умер после укуса ядовитой змеи

Южноафриканский защитник дикой природы и YouTube-блогер Грэм «Динго» Динкельман (Graham «Dingo» Dinkleman) умер в 44 года после укуса ядовитой змеи, пишет People.
Рептилия укусила его около месяца назад, из-за аллергической реакции после укуса у мужчины случился анафилактический шок. Его экстренно госпитализировали и ввели в медикаментозную кому.
По словам его вдовы Кристи, все это время ее супруг боролся «чтобы быть здесь, с нами». Он скончался мирно в окружении семьи.
Динкельмана сравнивали с прославленным австралийским ведущим Стивом Ирвином («Охотник на крокодилов»). Они оба приобрели известность благодаря съемкам рядом со смертоносными рептилиями.
В People напомнили, что на странице Динкельмана в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) 645 тыс. подписчиков. Аккаунт заполнен кадрами, на которых он изображен рядом с громадными крокодилами и опасными змеями. На одном из видео запечатлено, как Динкельман «кормит» крокодила живым питоном.
Стив Ирвин погиб в 2006 году, после того как он проплыл над ядовитым скатом и случайно спровоцировал его атаку. Рыба ужалила ведущего в грудь. Инцидент произошел в ходе съемок документального фильма, когда из-за плохой погоды Ирвин сделал перерыв и решил записать фрагмент для шоу своей дочери.
Трагический случай заснял на камеру оператор Джастин Лайонс. По его словам, он не сразу понял, что произошло. Лайонс проследил камерой за уплывающим скатом, а потом вновь перевел фокус на Ирвина и увидел, что тот «в луже крови». По мнению оператора, скат принял тень ведущего за тигровую акулу, которая нередко нападает на представителей вида.
Съемочная группа пыталась спасти ведущего, однако атака ската оказалась фатальной. На момент смерти Ирвину, как и его южноафриканскому «коллеге», было 44 года.