Защитник дикой природы и блогер умер после укуса ядовитой змеи

Трагический случай заснял на камеру оператор Джастин Лайонс. По его словам, он не сразу понял, что произошло. Лайонс проследил камерой за уплывающим скатом, а потом вновь перевел фокус на Ирвина и увидел, что тот «в луже крови». По мнению оператора, скат принял тень ведущего за тигровую акулу, которая нередко нападает на представителей вида.