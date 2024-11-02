Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Защитить шевелюру. Врач объяснил, как осенью спасти волосы от выпадения

В СМИ сообщили, что спрос на трихологов — врачей, которые занимаются лечением облысения и прочих проблем с волосами — вырос в два раза за последний год. И особенно популярны услуги этих специалистов становятся осенью.

Источник: Freepik

Если вы столкнулись с резким выпадением волос, дело может быть вовсе не в осеннем похолодании или недостатке витаминов. А в чем? Об этом aif.ru рассказывает председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьев.

«Это постковидный синдром, потому что у него одно из основных проявлений — как раз выпадение волос, — объясняет профессор. — Дело в том, что поражение микроциркуляции волосяных фолликулов во время ковида приводит к тому, что волосы перестают расти и выпадают».

Многие до сих пор болеют ковидом наряду с другими сезонными ОРВИ. Выпадение волос может начаться через несколько недель или месяцев после того, как человек переболел COVID-19. «Но главное, что это продолжается долго, — говорит врач. — И проблема в том, что вернуть волосы практически невозможно. Фолликулы умирают и уже не восстанавливаются. Так что трихологи вряд ли смогут тут помочь».

По словам врача, для профилактики этого осложнения рекомендуется принимать антикоагулянты во время заболевания коронавирусной инфекцией. «Микротромбозы (которые приводят к нарушению кровоснабжения мелких сосудов) — универсальное проявление ковида, поэтому и средство в виде антикоагулянтов работает как универсальное, снижая или исключая риск многих осложнений, а также постковидного синдрома в различных его проявлениях», — заключает специалист.