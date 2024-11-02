Защитить шевелюру. Врач объяснил, как осенью спасти волосы от выпадения

Многие до сих пор болеют ковидом наряду с другими сезонными ОРВИ. Выпадение волос может начаться через несколько недель или месяцев после того, как человек переболел COVID-19. «Но главное, что это продолжается долго, — говорит врач. — И проблема в том, что вернуть волосы практически невозможно. Фолликулы умирают и уже не восстанавливаются. Так что трихологи вряд ли смогут тут помочь».