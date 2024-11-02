Защитить шевелюру. Врач объяснил, как осенью спасти волосы от выпадения

Если вы столкнулись с резким выпадением волос, дело может быть вовсе не в осеннем похолодании или недостатке витаминов. А в чем? Об этом aif.ru рассказывает председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьев.
«Это постковидный синдром, потому что у него одно из основных проявлений — как раз выпадение волос, — объясняет профессор. — Дело в том, что поражение микроциркуляции волосяных фолликулов во время ковида приводит к тому, что волосы перестают расти и выпадают».
Многие до сих пор болеют ковидом наряду с другими сезонными ОРВИ. Выпадение волос может начаться через несколько недель или месяцев после того, как человек переболел COVID-19. «Но главное, что это продолжается долго, — говорит врач. — И проблема в том, что вернуть волосы практически невозможно. Фолликулы умирают и уже не восстанавливаются. Так что трихологи вряд ли смогут тут помочь».
По словам врача, для профилактики этого осложнения рекомендуется принимать антикоагулянты во время заболевания коронавирусной инфекцией. «Микротромбозы (которые приводят к нарушению кровоснабжения мелких сосудов) — универсальное проявление ковида, поэтому и средство в виде антикоагулянтов работает как универсальное, снижая или исключая риск многих осложнений, а также постковидного синдрома в различных его проявлениях», — заключает специалист.