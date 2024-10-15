Защита. Врач рассказала, как снизить вред от приема обезболивающих для ЖКТ

Валерия Кайбышева: Такие лекарства чаще всего относятся к группе нестероидных противовоспалительных препаратов, сокращенно НПВП. Среди них — ацетилсалициловая кислота (аспирин), диклофенак, ибупрофен, кетопрофен и другие. Это одни из самых часто назначаемых препаратов в мире, они эффективны для борьбы с болью, воспалением, отеком, повышенной температурой. Но если принимать их чрезмерно и бесконтрольно, можно столкнуться с выраженными повреждениям слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки вплоть до развития эрозий, язв и кровотечений. В гастроэнтерологии такие изменения слизистой оболочки на фоне приема НПВП обозначаются термином «НПВП-гастропатия».