Защита. Врач рассказала, как снизить вред от приема обезболивающих для ЖКТ

Болевые симптомы могут возникать в организме по разным причинам, и первое, что делает большинство людей при их появлении — принимает обезболивающие препараты. Однако они не влияют на первопричину боли, а лишь купируют болевые ощущения, нанося при этом вред здоровью желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).
Как привычные нам обезболивающие, входящие в группу нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), действуют на желудок и как его уберечь, если приёма обезболивающих не избежать, aif.ru рассказала врач-гастроэнтеролог, старший научный сотрудник НИЛ хирургической гастроэнтерологии и эндоскопии РНИМУ им. Н. И. Пирогова, кандидат медицинских наук Валерия Кайбышева.
Елена Нечаенко, Aif.ru: Валерия Олеговна, как обезболивающие безрецептурные препараты влияют на желудок?
Валерия Кайбышева: Такие лекарства чаще всего относятся к группе нестероидных противовоспалительных препаратов, сокращенно НПВП. Среди них — ацетилсалициловая кислота (аспирин), диклофенак, ибупрофен, кетопрофен и другие. Это одни из самых часто назначаемых препаратов в мире, они эффективны для борьбы с болью, воспалением, отеком, повышенной температурой. Но если принимать их чрезмерно и бесконтрольно, можно столкнуться с выраженными повреждениям слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки вплоть до развития эрозий, язв и кровотечений. В гастроэнтерологии такие изменения слизистой оболочки на фоне приема НПВП обозначаются термином «НПВП-гастропатия».
Таблетки или уколы?
— Получается, НПВП разъедают слизистую оболочку органов пищеварения?
— Нет, механизм действия НПВП другой. Он основан на блокаде синтеза простагландинов, что, с одной стороны, приводит к уменьшению боли и прочих симптомов воспаления, но с другой, нарушает выработку защитной слизи, предохраняющей оболочку желудка и кишечника от повреждений. В этих условиях кислота желудочного сока, желчь и другие агрессивные вещества начинают «разъедать» слизистую оболочку органов ЖКТ, приводя к развитию симптомов и осложнений.
— Действительно ли НПВП в виде инъекций оказывают на пищеварительный тракт более щадящий эффект?
— Это заблуждение. Каким способом и в какой форме ни вводи лекарство (в таблетке, ректальной свече, внутримышечной инъекции), эффекты будут одними и теми же. В любом случае активные вещества попадают в системный кровоток.
— Значит, лучше просто держаться от этих лекарств подальше?
— Во всём должна быть мера. При приёме НПВП в течение 1−3 дней по показаниям и при соблюдении адекватных доз риски будут минимальны. Особенно если пациент молод и здоров, не курит, не злоупотребляет спиртным и не имеет заболеваний ЖКТ, а также не принимает других лекарств на постоянной основе. Но длительный или чрезмерный прием таких препаратов, особенно у определённой категории пациентов, может быть опасен.
Кто больше рискует
— Кто находится в группе риска по НПВП-гастропатии?
— Это люди старше 60−65 лет, особенно те, кто уже имеет заболевания ЖКТ, ассоциированные с хеликобактер пилори (H. pylori). К ним относятся язвенная болезнь желудка и гастрит. Также в группе риска находятся пациенты, вынужденные на постоянной основе принимать ряд других лекарственных препаратов, например, стероидные гормоны (преднизолон, метилпреднизолон или дексаметазон), антикоагулянты и антиагреганты — препараты, снижающие риск образования тромбов. В эту группу входят люди с сердечно-сосудистыми и ревматическими заболеваниями.
Пациентам, перенесшим инфаркт миокарда, инсульт или прошедшим стентирование коронарных артерий, обычно пожизненно назначают небольшие дозы ацетилсалициловой кислоты (кардиоаспирин). Если такой человек в качестве обезболивающего будет принимать еще один НПВП, риски развития гастропатии повысятся.
— А сколько таблеток НПВП в день, в неделю принимать уже опасно?
Все очень индивидуально, поэтому в случае необходимости систематического приема НПВП (более 2−3 дней) необходимо проконсультироваться с врачом и подумать о приеме препаратов для защиты слизистой оболочки желудка от агрессивного воздействия соляной кислоты.
— Вероятно, опасность еще и в том, что осложнения могут протекать практически бессимптомно?
— Верно. Поскольку все НПВП обладают мощным обезболивающим эффектом, пациент может спохватиться только тогда, когда у него начнется желудочное кровотечение. Оно проявляется в виде рвоты цвета кофейной гущи или стула, окрашенного в черный цвет. Желудочное кровотечение бывает настолько массивным и тяжелым, что приводит к потере сознания и даже летальному исходу, если вовремя не принять меры и не обратиться к врачу в экстренном порядке при первых признаках неблагополучия.
Чем защитить желудок
— Что же делать при возникновении сильной боли людям из групп риска по НПВП-гастропатии? Терпеть?
— Терпеть боль не следует. Разовый или эпизодический прием НПВП практически безопасен, конечно, если для такого приема есть основания. Но когда необходимость в приеме НПВП возникает на длительный срок, пациентам из групп риска придется позаботиться о защите слизистой оболочки желудка и кишечника.
— Каким образом?
— В случае, если вам показан длительный прием НПВП, то необходимо обратиться к врачу и провести диагностику инфекции H. pylori. В случае, если она будет выявлена, нужно провести эрадикацию — прием антибиотиков для лечения инфекции. Связано это с тем, что прием НПВП лицами, инфицированными H. pylori, многократно увеличивает риск развития язв и эрозий.
И самое главное — длительный прием НПВП или их прием у лиц высокого риска должен сопровождаться так называемой терапией «прикрытия» слизистой оболочки желудка. Речь идет о препаратах, снижающих секрецию соляной кислоты и уменьшающих агрессивность желудочного сока. В инструкции по применению только у омепразола и эзомепразола есть показание «профилактика и лечение НПВП-гастропатии».
Таким образом, в случае необходимости регулярного приема НПВП, особенно если присутствуют факторы риска, описанные выше, важно сочетать прием этих препаратов с антисекреторными лекарствами.
— А как принимать и то и другое?
— Антисекреторные препараты достаточно принимать один раз в день до завтрака, их действие длится почти сутки. В то время как НПВП традиционно назначаются после еды.