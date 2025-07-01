Защита от майнеров. Названы истинные причины роста тарифов на электричество

«Изменение цен на электрическую энергию для населения предусмотрено Прогнозом социально экономического развития и контролируется на федеральном уровне, — объяснил он. — Для населения цены на электричество складываются из нескольких составляющих: оптовая цена, ее передача от производителя до потребителя и плата за сбытовые услуги. Рост в 12,6% обусловлен реализацией крупных инвестиционных проектов в энергетике, необходимых для повышение надежности и качества оказываемых услуг, накопленные регуляторные долги перед сетевыми организациями (239 млрд руб.), а также компенсация льготного технологического присоединения».