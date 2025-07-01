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Защита от майнеров. Названы истинные причины роста тарифов на электричество

Несмотря на повышение, власти пытаются облегчить финансовую ношу добропорядочных граждан.

Источник: Аргументы и факты

С 1 июля 2025 года прошла плановая индексация тарифов на ЖКУ. В частности, стоимость электроэнергии выросла в среднем по стране на 12,6%.

При этом, подчеркивает директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ, члена Общественного совета при ФАС России Илья Долматов, до этого тарифы не менялись в течение года.

«Изменение цен на электрическую энергию для населения предусмотрено Прогнозом социально экономического развития и контролируется на федеральном уровне, — объяснил он. — Для населения цены на электричество складываются из нескольких составляющих: оптовая цена, ее передача от производителя до потребителя и плата за сбытовые услуги. Рост в 12,6% обусловлен реализацией крупных инвестиционных проектов в энергетике, необходимых для повышение надежности и качества оказываемых услуг, накопленные регуляторные долги перед сетевыми организациями (239 млрд руб.), а также компенсация льготного технологического присоединения».

Впрочем, отметил он, с 2025 года тарифы на электрическую энергию для населения утверждаются в 76 регионах с учетом дифференциации по объемам потребления.

«Данный механизм был введен в целях защиты населения от недобросовестных потребителей, которые потребляют значительный объем электроэнергии по льготным тарифам в коммерческих целях, в том числе для “серого” майнинга или иной предпринимательской деятельности, — уточнил Долматов. — Также продолжают действовать системные меры региональной поддержки граждан, в том числе для многодетных семей. В каждом регионе предусмотрено получение субсидии на оплату коммунальных услуг для семей, в доходах которых коммунальные платежи превышают определенную долю».