Защищают и поддерживают: какие продукты сохраняют здоровье глаз и полезны для зрения

Зрение — один из важнейших органов чувств, который необходим для восприятия окружающего мира. С возрастом и под воздействием различных факторов зрение может ухудшаться, однако есть ряд продуктов, которые могут помочь сохранить здоровье глаз. «Вечерняя Москва» узнала у диетолога Ольги Рединой, какие продукты стоит добавлять в свой рацион, чтобы поддержать хорошее зрение.