Защищать учителей в России будет специальная комиссия. Что это значит

В российских школах создадут специальные комиссии для защиты прав и авторитета учителей, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов ТАСС на Международной выставке-форуме «Россия».

«Будут созданы комиссии специальные в школах, куда при необходимости могут обратиться и родители напрямую. Это тоже очень важно, чтобы было объективное рассмотрение в том числе этих вопросов, которые возникают», — пояснил Кравцов.

Что это значит

Комиссии, как пояснил Кравцов, будут в том числе рассматривать спорные ситуации со школьниками. При необходимости туда смогут обращаться и родители учеников. Других подробностей министр пока не привел. Однако известно, что это лишь одно из предстоящих новшеств. 27 октября в Госдуму группа депутатов внесла законопроект, направленный на повышение авторитета учителя.

Что предусматривает законопроект

В документе отмечается, что педагогические работники имеют «право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности». Для защиты своих прав учителя смогут обращаться в органы управления образовательной организации (школы, лицея) с просьбой применить «дисциплинарные взыскания» к обучающимся, которые нарушают или ущемляют права педагогов. При этом руководители образовательных организаций будут обязаны принимать меры для защиты «участников образовательных отношений».

Документ также регулирует вопрос использования школьниками средств связи — речь идет о смартфонах на уроках. Комитет Совета Федерации уже поддержал запрет пользоваться телефонами во время занятий.

Кроме того, у обучающихся добавится обязанность — «соблюдать дисциплину на учебных занятиях и правила поведения в образовательной организации». Контролировать это будут как сами педагоги, так и руководящие работники учебных организаций.

Оплата труда педагогов

Ранее в Минпросвещении рассказали еще об одном новшестве. Оно касается перехода к единой системе оплаты труда педагогов. При формировании зарплаты теперь будут учитываться размеры коэффициентов с учетом сложности труда и экономической дифференциации регионов. Обещают понятную структуру оплаты труда педагогических работников, а также обязательный перечень компенсационных и стимулирующих выплат. Также появятся выплаты за новые квалификационные категории — «педагог-методист» и «педагог-наставник», сообщил Сергей Кравцов.

«Не всегда учителю, особенно молодому, понятно, как начисляется заработная плата. Поэтому в следующем учебном году мы примем единые подходы к начислению заработной платы, чтобы учитель понимал, за что он получает зарплату», — подчеркнул министр.

Кравцов напомнил, что сейчас, согласно президентскому указу, зарплаты педагогов приравнены к средним зарплатам по регионам. При этом многие школы до сих пор устанавливают свою систему оплаты труда.