«Зарядка!» 98-летний автор музыки «Есть только миг» пишет новый хит

«Встаю рано. И обязательно полчаса зарядка. Завожу себя как старенький мотор, который сначала пыхтит, а дальше прогреется и едет. Потом сразу за работу, как и учил меня мой педагог. Сейчас пишу свой пятый мюзикл — “Снегурочка”», — рассказал 98-летний композитор Александр Зацепин.
На проходящем в Москве XVIII Международном кинофестивале «Русское зарубежье» легендарному композитору, автору песен «Есть только миг», «Остров невезения», «Звенит январская вьюга», «Волшебник-недоучка» за выдающиеся достижения в области кинематографии и театрального искусства была вручена Медаль имени Михаила Чехова. Александр Сергеевич написал музыку к культовым советским фильмам «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «Земля Санникова» и многим другим.
«Шура, народу нужна мелодия»
Мэтр поблагодарил организаторов за награду. В ответ на слова, что он и по званию, и по сути своего творчества народный композитор, Александр Сергеевич вспомнил педагога, который научил его главному. «Профессор Евгений Брусиловский на первом курсе консерватории, когда я показывал ему свою песенную композицию, сказал: “Шура, смотрите: одна нота, вторая, третья. И одна все время повторяется. Надоедает очень”. Я попытался объяснить, что имел ввиду: “Тут гармония, аккорды меняются”. Евгений Григорьевич на это ответил: “Народ гармонию не слышит, ему мелодия важна. Прежде всего — мелодия. Вот так я всю жизнь и занимаюсь только мелодией”», — поделился воспоминаниями Зацепин.
По словам легендарного композитора, написавшего музыку более, чем к 120 отечественным кинофильмам, станет песня популярной, или нет, решает исключительно народ.
«Был такой фильм — “Отважный Ширак”, снятый в 1970-х годах на киностудии “Таджикфильм”. Я написал к нему две песни — лирическую и “Волшебник-недоучка”, — продолжил Зацепин. — Сценарист картины Аркадий Инин сказал мне, что лирическая песня станет хитом, а “Волшебника-недоучку” никто и не вспомнит. В итоге сам фильм никто не помнит. Как-то я в большом зале спросил, смотрел эту картину кто-нибудь, и никто не поднял руки. А песню “Волшебник-недоучка” знают. Так решил народ. Только он и делает песню популярной».
Композитор обмолвился, что в кино, увы, у него сейчас нет режиссера, с которыми бы он сотрудничал, поэтому он пишет мюзиклы. Провожая 98-летнего Зацепина со сцены, зал стоя аплодировал маэстро, написавшему более 300 песен в сотрудничестве с поэтами: Михаилом Матусовским, Леонидом Дербенёвым, Ильёй Резником, Евгением Долматовским, Гарольдом Регистаном, Юрием Энтиным, Игорем Шафераном и другими.
От самбо до аргентинского детектива
Медаль имени Михаила Чехова, которой был удостоен Александр Зацепин, учреждена Домом русского зарубежья имени Александра Солженицына и киностудией «Русский путь» и вручается с 2008 года видным деятелям культуры разных стран «За выдающиеся достижения в области кинематографии и театрального искусства».
Кинофестиваль «Русское зарубежье» продлится в столице до 14 ноября. В программу киносмотра, которая включает, как документальные, так и художественные картины, заявлено более 50 фильмов. Все они объединены идеей осмысления истории России XX века, посвящены духовному, культурному и научному наследию Русского мира.
В конкурс художественных фильмов вошли, в частности, картины о создателях самбо, Освенциме, детектив из жизни православной старообрядческой общины в Аргентине. Программа документальных фильмов знакомит зрителей с особенностями жизни россиян в разных странах. Вне конкурсной программы пройдут показы фильмов к юбилеям Ильи Репина, Николая Бердяева, Владимира Набокова и Всеволода Мейерхольда.
Будут показаны и ленты о Специальной военной операции, созданные отечественными и зарубежными авторами. «То, что сейчас происходит на Донбассе, то, что происходит на западе нашей страны, меняет историю не только России, но и всего мира», — считает директор Дома русского зарубежья им. А. Солженицына Виктор Москвин.
Открылся фестиваль фильмом «Эль Русо» режиссера Сергея Мокрицкого. О жизни старообрядческой общины в Аргентине. Среди документальных лент, представленных в конкурсной программе фильм «Верные» Натальи Гугуевой о слугах, которые погибли вместе с семьей императора Николая II, картина Максима Кравчинского о поездке Владимира Высоцкого в Канаду.
И на чужбине любили Россию
«Фильмы отобраны такие вдумчивые, где очень глубоко замешано православие, природа, культура», — поделилась режиссер, председатель жюри неигрового кино Светлана Быченко.
Президент МКФ «Русское зарубежье», кинорежиссёр Сергей Зайцев назвал кинофорум «узкотематическим и просветительским». «Наша главная миссия — возвращение в русскую культуру имен и событий, которые, прежде всего, связаны с исчезновением исторической России в 1917 году, — продолжил Зайцев. — Мы не можем себе позволить не знать имен героев Русско-японской и Первой мировой войн, забыть имена наших выдающихся соотечественников, которые в силу исторических событий вынужденно оказались на чужбине, и тем не менее продолжали любить Родину не меньше нас, чьими достижениями гордится весь мир. Наш фестиваль — собиратель Русского мира».