«Зарядка!» 98-летний автор музыки «Есть только миг» пишет новый хит

Мэтр поблагодарил организаторов за награду. В ответ на слова, что он и по званию, и по сути своего творчества народный композитор, Александр Сергеевич вспомнил педагога, который научил его главному. «Профессор Евгений Брусиловский на первом курсе консерватории, когда я показывал ему свою песенную композицию, сказал: “Шура, смотрите: одна нота, вторая, третья. И одна все время повторяется. Надоедает очень”. Я попытался объяснить, что имел ввиду: “Тут гармония, аккорды меняются”. Евгений Григорьевич на это ответил: “Народ гармонию не слышит, ему мелодия важна. Прежде всего — мелодия. Вот так я всю жизнь и занимаюсь только мелодией”», — поделился воспоминаниями Зацепин.