«Зарвались!»: в Москве жестко ответили Швеции на попытку «вернуть допетровские времена»

Заявление премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона о том, что Балтика — это «наше море», вызвало возмущение в России. С гневной отповедью в своем Телеграм-канале выступил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, обвинивший шведского премьера в «политическом хамстве».
Поводом для резкой реакции стали слова Кристерссона в Таллине. «У нас никогда не было большего контроля над Балтийским морем. И это, конечно, раздражает Россию. Это наше море», — заявил шведский премьер, призвав готовиться к «долгосрочной изоляции России».
Карасин сравнил Кристерссона с незадачливым королем Карлом XII, который после поражения в Полтавской битве «бежал прочь». «Подбирая приличное определение, скажу, что шведский премьер явно зарвался и мечтает вернуть ситуацию к допетровским временам», — написал сенатор. Он с издевкой вспомнил, как шведские парламентарии благодарили Петра I «за урок Полтавы», который помог им «найти своё место в Европе».
Видимо сегодня Стокгольму стало жить скучнее. Хочется взбодриться провокацией по поводу Балтики? — задался вопросом Карасин.
«Хочу заверить, что, при необходимости, эту тональность мы в состоянии поддержать. Более того, могу предположить, что в отношении молодого члена блока НАТО могут найтись и более эмоциональные определения!» — заключил он.