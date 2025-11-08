«Зарвались!»: в Москве жестко ответили Швеции на попытку «вернуть допетровские времена»

Поводом для резкой реакции стали слова Кристерссона в Таллине. «У нас никогда не было большего контроля над Балтийским морем. И это, конечно, раздражает Россию. Это наше море», — заявил шведский премьер, призвав готовиться к «долгосрочной изоляции России».