Зарубежные СМИ: может ли риторика Дональда Трампа привести к расколу НАТО

Этот разрыв назревал месяцами, отмечает Bloomberg. Резкие выпады Белого дома в сторону европейских коллег дестабилизируют ситуацию внутри альянса. «НАТО называет меня папочкой», — приводит агентство слова Трампа из интервью Politico и поясняет, что это не единственный случай, когда американский президент принижал своих союзников. Белый дом уже прекратил финансовую поддержку Киева, заставив Европу одну расплачиваться по растущим счетам. Кроме того, в своих последних выступлениях Трамп проявляет все большую симпатию к позиции Москвы, утверждает агентство. В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что элементы новой американской стратегии безопасности неприемлемы для Европы, и посоветовал Трампу отказаться от принципа «каждый сам за себя». Впрочем, немецкий политик и сам призвал европейских коллег стать более независимыми от США в вопросе оборонной политики.