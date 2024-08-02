Зарплата и пенсия цифровыми рублями: готовы ли россияне к новой реальности

Учитывая умение российского финансового сектора быстро адаптироваться к изменениям, можно сказать, что к названной дате экономика страны будет вполне готова к новой форме валюты, пишет РИАМО со ссылкой на директора департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анну Романенко. Согласно его данным, во время анонса теста цифрового рубля в апреле прошлого года более 40% опрошенных россиян не доверяли нововведению. Однако уже в августе 2023 года картина изменилась. Респондентов, не доверяющих цифровому рублю, стало значительно меньше — 23%. В июне этого года опрос той же группы россиян показал, что порядка 90% считают цифровой рубль важным экономическим прорывом.