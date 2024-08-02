Зарплата и пенсия цифровыми рублями: готовы ли россияне к новой реальности

Учитывая умение российского финансового сектора быстро адаптироваться к изменениям, можно сказать, что к названной дате экономика страны будет вполне готова к новой форме валюты, пишет РИАМО со ссылкой на директора департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анну Романенко. Согласно его данным, во время анонса теста цифрового рубля в апреле прошлого года более 40% опрошенных россиян не доверяли нововведению. Однако уже в августе 2023 года картина изменилась. Респондентов, не доверяющих цифровому рублю, стало значительно меньше — 23%. В июне этого года опрос той же группы россиян показал, что порядка 90% считают цифровой рубль важным экономическим прорывом.
Большей части опрошенных нравится то, что соцвыплаты и пенсию можно будет получать цифровыми рублями. Это указали 47% респондентов. Еще 18% опрошенных считают, что главный плюс новой валюты заключается в возможности рассчитываться без Интернета. Еще 16% сообщили, что будут чувствовать себя спокойнее, зная, что цифровой рубль будет поступать только от Банка России, то есть будет меньше риск нарваться на мошенников.
Вместе с тем Романенко отмечает, что мошенники могут воспользоваться недостаточной осведомленностью жителей по теме цифрового рубля. «Я думаю, что ближайший год регулятор и игроки финансового рынка должны посвятить усиленному просвещению населения в вопросах финансовой грамотности, чтобы минимизировать риск мошенничества», — сказала эксперт.
Кандидат экономических наук, доцент ГУУ Светлана Сазанова рассказала, что к инновации готовы не все россияне. Пожилым, особенно в небольших городах, больше нравится пользоваться наличкой. Им трудно проводить платежи по банковским картам либо они не умеют пользоваться банковскими приложениями на смартфонах.
Она отметила, что для внедрения новшества в ближайшие пять лет нужно разработать мероприятия, адаптирующие старшие поколения к программам и приложениям, позволяющим пользоваться цифровым рублем и электронными кошельками.
Директор проектов консалтинговой компании Arthur Consulting Севиль Баер считает, что российская экономика может быть готова к внедрению цифрового рубля, если будут выполнены несколько условий. Так, нужны обновления технической инфраструктуры банков и платежных систем. Кроме того, требуется четкое законодательное регулирование, касающееся безопасности и конфиденциальности. Также важна экономическая стабильность, поскольку давление на экономику может подорвать доверие к новой валюте.
Готовность россиян к ней зависит от информированности и доступности технологий, считает эксперт. Так, образовательные кампании и инструкции помогут пользователям быстрее адаптироваться. Важны также безопасность и доверие к цифровому рублю.
Ранее экономист объяснил, могут ли в ближайшее время исчезнуть наличные.
Айгуль Сабитова