Зарисованная тревога: как рисование снижает уровень стресса

Согласно иерархии Абрахама Маслоу, безопасность является основной из потребностей, необходимых человеку для существования. Это желание стабильности и защиты самого себя от внешних угроз.
Шейла Дерси, автор книги «Набросок за наброском», рассказала, как рисование помогло ей справиться с тревогой.
Дерси говорит, что рисование позволяет познакомиться вам с самим собой как с творцом, познать свое истинное «я». Пусть линии на листе бумаги будут неровными, неуверенными и бессмысленными, но они точно могут помочь изобразить вашу тревогу и избавиться от нее.
Дерси предлагает ежедневно выполнять десятиминутное упражнение по рисованию, состоящее из трех шагов, чтобы справиться со стрессом.
Наблюдайте
Вспомните время, когда вы чего-то ждали, знали, что это произойдет, но не могли предугадать результат. Подумайте о том, как ваше тело реагирует на ожидание чего-либо, обратите внимание на то, как реагировало ваше тело:
- Ваше сердце забилось быстрее при мысли об этом?
- Изменился ли темп вашего дыхания или вы вообще перестали дышать?
- Были ли вы полны надежды или страха?
- Вы напряжены или у вас кружится голова?
- Вы отрепетировали все возможные сценарии?
- Ваши мысли казались ясными или рассеянными?
Позвольте карандашу двигаться по листу бумаги синхронно с движением тела и эмоциями во время предвкушения.
Эскиз
Используйте точки, линии и узоры, создавая визуальное представление вашим эмоциям. Вы не обязательно должны изображать конкретных людей, существующие предметы и места.
Представьте, что ваша ручка — не просто объект, а механизм общения с окружающим миром. Позвольте руке самой вести линии, соединяя точки.
Размышляйте
Когда вы закончите рисование, спросите себя:
- Какие шаблоны, темы или образы возникли?
- Какие эмоции вы испытывали во время рисования?
- Как отреагировало ваше тело?
- Всплывали ли какие-нибудь воспоминания, мысли или озарения?
- Наблюдали ли вы какие-либо сдвиги в энергии или перспективе?
Важно также подумать, чем отличаются эскизы, о чем вы думали во время рисования, что изображено на наброске.
Рисование позволяет собрать все страхи в единое целое, передать любые изменения в жизни с помощью определенной формы принятия. «Я могу работать с ветром, а не бороться с ним. Я могу ориентироваться в нем с любопытством, а не с чувством надвигающейся обреченности», — заключила Дерси.
Со стрессом может помочь бороться еще одно творческое занятие — написание рассказов. Психологи рассказали, как фанфики помогают справиться с травматическими переживаниями.
Анна Морозова