Зарисованная тревога: как рисование снижает уровень стресса

Дерси говорит, что рисование позволяет познакомиться вам с самим собой как с творцом, познать свое истинное «я». Пусть линии на листе бумаги будут неровными, неуверенными и бессмысленными, но они точно могут помочь изобразить вашу тревогу и избавиться от нее.