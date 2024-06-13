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Зарисованная тревога: как рисование снижает уровень стресса

Чистый лист бумаги — ваше безопасное пространство, на котором вы можете нарисовать свою тревогу и в итоге избавиться от нее.

Источник: Unsplash.com

Согласно иерархии Абрахама Маслоу, безопасность является основной из потребностей, необходимых человеку для существования. Это желание стабильности и защиты самого себя от внешних угроз.

Шейла Дерси, автор книги «Набросок за наброском», рассказала, как рисование помогло ей справиться с тревогой.

Дерси говорит, что рисование позволяет познакомиться вам с самим собой как с творцом, познать свое истинное «я». Пусть линии на листе бумаги будут неровными, неуверенными и бессмысленными, но они точно могут помочь изобразить вашу тревогу и избавиться от нее.

Дерси предлагает ежедневно выполнять десятиминутное упражнение по рисованию, состоящее из трех шагов, чтобы справиться со стрессом.

Наблюдайте

Вспомните время, когда вы чего-то ждали, знали, что это произойдет, но не могли предугадать результат. Подумайте о том, как ваше тело реагирует на ожидание чего-либо, обратите внимание на то, как реагировало ваше тело:

  • Ваше сердце забилось быстрее при мысли об этом?
  • Изменился ли темп вашего дыхания или вы вообще перестали дышать?
  • Были ли вы полны надежды или страха?
  • Вы напряжены или у вас кружится голова?
  • Вы отрепетировали все возможные сценарии?
  • Ваши мысли казались ясными или рассеянными?

Позвольте карандашу двигаться по листу бумаги синхронно с движением тела и эмоциями во время предвкушения.

Эскиз

Используйте точки, линии и узоры, создавая визуальное представление вашим эмоциям. Вы не обязательно должны изображать конкретных людей, существующие предметы и места.

Представьте, что ваша ручка — не просто объект, а механизм общения с окружающим миром. Позвольте руке самой вести линии, соединяя точки.

Размышляйте

Когда вы закончите рисование, спросите себя:

  • Какие шаблоны, темы или образы возникли?
  • Какие эмоции вы испытывали во время рисования?
  • Как отреагировало ваше тело?
  • Всплывали ли какие-нибудь воспоминания, мысли или озарения?
  • Наблюдали ли вы какие-либо сдвиги в энергии или перспективе?

Важно также подумать, чем отличаются эскизы, о чем вы думали во время рисования, что изображено на наброске.

Рисование позволяет собрать все страхи в единое целое, передать любые изменения в жизни с помощью определенной формы принятия. «Я могу работать с ветром, а не бороться с ним. Я могу ориентироваться в нем с любопытством, а не с чувством надвигающейся обреченности», — заключила Дерси.

Со стрессом может помочь бороться еще одно творческое занятие — написание рассказов. Психологи рассказали, как фанфики помогают справиться с травматическими переживаниями.

Анна Морозова