Зараза в хоботке: может ли комариный укус быть опасен

С появлением комаров, а также открытием дачного сезона возникает вопрос об угрозах, которые могут поджидать не только на природе, но и в городе. Ежегодно одной из таких тем становятся клещи, об опасности которых знает каждый. А вот к комарам, живущим абсолютно везде, люди привыкли и практически не обращают внимание на их неприятные укусы и постоянный писк.