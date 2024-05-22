Зараза в хоботке: может ли комариный укус быть опасен

Весенняя теплая погода ежегодно омрачается нашествием комаров. Их жертвами становятся не только люди, но и животные, и даже птицы. Из-за этого насекомые могут стать переносчиками множества заболеваний и передать их человеку. Подробнее о том, какими болезнями комары заражают людей, опасности этих болезней, а также о том, кого чаще кусают насекомые и как защититься — в материале «Известий».
Болезни, передающиеся от комара к человеку: опасность, как защититься
С появлением комаров, а также открытием дачного сезона возникает вопрос об угрозах, которые могут поджидать не только на природе, но и в городе. Ежегодно одной из таких тем становятся клещи, об опасности которых знает каждый. А вот к комарам, живущим абсолютно везде, люди привыкли и практически не обращают внимание на их неприятные укусы и постоянный писк.
Тем не менее, терять бдительность всё же не стоит. Связано это с тем, что даже такие крошечные насекомые могут быть распространителями смертельно опасных болезней.
Сам по себе укус комара практически не несет угрозы человеку, но люди с аллергическими реакциями могут сильно пострадать.
Для людей, имеющих на это аллергию, симптомы могут быть хуже. Они проявляются в трех формах: местной, общей и тяжелой.
Основные признаки отравления после укуса комара:
- сыпь, распространяющаяся на другие части тела
- головокружение
- внезапная слабость
- затрудненное дыхание, хрипы
- болезненные ощущения в груди или животе
- учащенное сердцебиение
- тошнота
- сильный отек (не обязательно в месте укуса)
По данным Роспотребнадзора, на территории России обитают более 100 видов и подвидов комаров. Все они относятся к восьми родам, представители пяти из них (Anopheles, Culiseta, Aedes, Culex и Coquillettidia) являются переносчиками множества болезней. Некоторые из них Роспотребнадзор называет эндемичными для РФ.
Туляремия. Острое инфекционное заболевание, поражающее лимфатические узлы, кожу, слизистые оболочки глаз (иногда), зев, легкие и кишечник.
Дирофиляриоз. Паразитарное заболевание, характеризующееся поражением органов зрения, других органов и систем человека. Специфическим симптомом являются ощущение шевеления, опухоли или подкожного узла. Его источники обычно — одичавшие собаки и кошки.
Лихорадка Западного Нила. Вирусное заболевание, зачастую протекающее бессимптомно. Признаками могут быть гриппоподобные симптомы, а также кожная сыпь. Редко развивается воспаление мозговых оболочек, мозга или других органов.
Никогда не исчезает также вероятность появления неэндемичных болезней — они могут быть завезены в страну больными животными или зараженными переносчиками.
Кого чаще всего кусают комары
Многие замечали, что комары кусают их меньше других, но причина была неизвестна. Ученые постоянно изучают этот вопрос, поэтому на данный момент известны несколько групп людей, которые больше других привлекают к себе кровососущих насекомых.
Так, комаров привлекает количество углекислого газа, который выдыхает человек. Чем его больше, тем активнее притягиваются комары. Из-за этого насекомое скорее выберет взрослого человека, а не ребенка. Жертвами также могут стать беременные и люди с лишним весом. Помимо этого комаров привлекают резкие запахи, например, пот. Из-за этого в опасности могут оказаться люди, занимающиеся физическим трудом или страдающие от повышенного потоотделения (гипергидроз).
Считается, что комаров привлекают и люди с тонкой кожей (насекомые видят инфракрасное излучение, а также чувствуют тепло, исходящее от кровеносных сосудов). Еще одним любимым «лакомством» кровососущих называют универсальных доноров (людей с I группой крови).
Как защитить себя от укуса комара
Главным способом обезопасить себя от укусов в теплое время года остаются репелленты (спреи, мази, спирали), отпугивающие насекомых. При их употреблении стоит внимательно читать этикетку, в них могут также скрываться опасности для здоровья. Дома или в других жилых помещениях стоит использовать москитную сетку, которая ставится на окно. Двери также можно завешивать сеткой.
Места, где обитает много комаров, имеет смысл обработать специальными инсектицидными средствами (террасы, веранды, палатки) и не забывать про защитную одежду.
Чтобы обезопасить тебя, можно заранее провести вакцинацию от болезней, передающихся комарами.
Что делать, если укусил комар
Комары чаще кусают в те участки, где кожа наиболее тонкая — лодыжки, запястья, шею, лицо. В этих местах укусы наиболее заметны и чешутся сильнее. Врачи советуют не расчесывать место укуса. Лучше приложить к нему холод. Если под рукой есть охлаждающий крем или средство против зуда, можно использовать его. Тем людям, которые замечали за собой аллергическую реакцию на укус комара, нужно выпить антигистаминное средство.
Если после укуса насекомого появляются нетипичные симптомы, следует незамедлительно обратиться к врачу. При аллергической реакции им может стать аллерголог, при кожных высыпаниях — дерматолог. При других симптомах лучше обращаться к неврологу, терапевту и инфекционисту. Детей стоит показать педиатру.
Как пояснял врач-аллерголог, иммунолог АО «Медицина» Сергей Быков, врачи используют методы лабораторной диагностики на определение специфических IgE-антител к инсектным аллергенам.