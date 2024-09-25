Заработок по акции. Как без особых знаний заработать на фондовом рынке

Дисконтные облигации позволяют получить хорошую прибыль, размер которой можно точно рассчитать в момент покупки этой ценной бумаги. Кроме того, по таким бумагам не выплачиваются купонные доходы, инвестор получает прибыль один раз, при погашении облигации, а значит, и налоги выплачиваются также единожды. Более того, если владение этой ценной бумагой длилось более трех лет, то инвестор получит существенные налоговые послабления.