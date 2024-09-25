Заработок по акции. Как без особых знаний заработать на фондовом рынке

Какие акции, облигации и прочие фондовые активы помогут простому человеку заработать больше, чем на банковском вкладе с высокой процентной ставкой, аif.ru рассказал начальник аналитического отдела «Риком- Траст» Олег Абелев.
«В следующем году увеличится спрос на все инструменты, связанные с драгоценными металлами и золотом, — уверен эксперт. — Кроме того, следует обратить внимание на криптовалюты как на новый инструмент инвестирования и альтернативу стандартным денежным расчетам».
На текущий момент совокупная стоимость всех фондовых активов или капитализация рынка, составляет примерно 32% от годового ВВП России. Согласно планам Минфина, к 2030 году этот показатель должен повыситься до 65%, а к 2036 году — до 75%. С ростом капитализации рынка будут расти и прибыли инвесторов, а одним из главных источников роста, или, как говорят профессионалы, драйверов развития, станут первичные размещения акций (IPO).
«Мы ожидаем увеличения количества первичных размещений на рынке акций до 50 штук ежегодно», — поделился Абелев.
Еще одним фактором, способствующим развитию российского фондового рынка, наряду с цифровыми активами и IPO, в 2025 году станут долгосрочные инвестиции.
«Они обеспечат прирост рынка, — говорит эксперт. — Но при условии, что доля средств физических лиц в долгосрочных инструментах превысит 50% в общем объеме инвестиций».
Помочь в этом должна программа личных долгосрочных сбережений, в рамках которой государство софинансирует взносы граждан.
«Влияние программы ощутим уже в 2025 году, — считает Абелев. — К концу 2026 года объем средств, инвестированных в рамках программы, достигнет 3−5 трлн руб., но в полную мощь она заработает в 2027—2028 годах».
Особое внимание частным инвесторам стоит уделить новому инструменту, начало обращения которого ждут на рынке в следующем году.
В 2025—2026 годах появятся дисконтные облигации, — рассказал эксперт. — Их стоимость будет находиться в диапазоне 50−70% от номинала в зависимости от срока «жизни».
Дисконтные облигации позволяют получить хорошую прибыль, размер которой можно точно рассчитать в момент покупки этой ценной бумаги. Кроме того, по таким бумагам не выплачиваются купонные доходы, инвестор получает прибыль один раз, при погашении облигации, а значит, и налоги выплачиваются также единожды. Более того, если владение этой ценной бумагой длилось более трех лет, то инвестор получит существенные налоговые послабления.
Ранее доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев назвал aif.ru инструменты, которые доходнее банковского вклада.