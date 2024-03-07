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Заработавшая больше миллиона долларов свинья-художник Пигкассо умерла в ЮАР

Свинья-художник Пигкассо умерла в Южной Африканской Республике. Животное прославилось тем, что рисовало абстрактные картины, в том числе, пятаком.

В сумме свинья-художник смогла заработать больше одного миллиона рублей.

По информации издания Daily Mail, у животного была непростая судьба: его спасли со скотобойни. Женщина забрала его себе и отвезла в заповедник в южноафриканском городе Франсхук.

Сообщается, что свинья нашла в клетке забытые малярные кисти и начала ими рисовать. Успех ей принесла картина, которую назвали «Дикая и свободная». Ее выставили на аукцион, где за нее отдали сумму, эквивалентную двум миллионам рублей.

Издание пишет, что причиной смерти стал хронический ревматоидный артрит.