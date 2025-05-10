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Заработали электронные повестки: что изменится для призывников

Сайт Единого реестра воинского учета начал полноценную работу — пользователям стали доступны личный кабинет, проверка повестки и получение выписки. Формально о запуске платформы власти не объявляли.

Владимир Правдин
Автор ВФокусе Mail

Сайт Единого реестра воинского учета (Реестрповесток.рф) перешел к полноценной работе. Об этом сообщили издание «Фонтанка» и ряд правозащитных организаций, специализирующихся на помощи гражданам в вопросах призыва на воинскую службу.

На портале реестра больше не указано, что он функционирует в тестовом режиме только в трех регионах — Рязанской области, Республике Марий Эл и на Сахалине. Теперь пользователи могут авторизоваться в личном кабинете, проверить наличие повестки и получить выписку из реестра.

При этом из-за наплыва посетителей сайта — реестр упал и доступ к нему ограничен для пользователей.

Официальных сообщений от властей о запуске ресурса в полном объеме пока не поступало. Ранее ожидалось, что система заработает осенью 2024 года, однако тогда сайт начал работу лишь в тестовом режиме. Позднее сроки запуска были перенесены на начало 2025 года.

Согласно действующим изменениям в закон «О воинской обязанности», повестка считается врученной спустя семь дней после публикации в электронном реестре. С этого момента гражданину ограничивают право на выезд за границу. В случае неявки в военкомат в течение 20 дней могут вводиться дополнительные ограничения — в том числе запрет на регистрацию транспортных средств, оформление сделок с недвижимостью, получение загранпаспорта, открытие ИП или оформление кредита.

В правозащитной организации «Идите лесом» сообщили, что пока не зафиксировали обращений от граждан, получивших повестку через портал или столкнувшихся с автоматическими ограничениями.