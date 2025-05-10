Заработали электронные повестки: что изменится для призывников

Согласно действующим изменениям в закон «О воинской обязанности», повестка считается врученной спустя семь дней после публикации в электронном реестре. С этого момента гражданину ограничивают право на выезд за границу. В случае неявки в военкомат в течение 20 дней могут вводиться дополнительные ограничения — в том числе запрет на регистрацию транспортных средств, оформление сделок с недвижимостью, получение загранпаспорта, открытие ИП или оформление кредита.