Запуск ракеты «Союз-2.1в» стал последним в истории

Ранее Минобороны сообщило, что 5 февраля расчеты ВКС России отправили в космос ракету легкого класса «Союз-2.1в» со спутниками в интересах ведомства.
«Старт 5 февраля стал для “Союза-2.1в” последним. Больше пусков этой модели не планируется», — сказал собеседник агентства.
Ракета «Союз-2.1в» создана на базе «Союза-2.1б» среднего класса. У нее отсутствуют четыре боковых блока, а на центральном вместо РД-108А используется двигатель НК-33. Изначально НК-33 создали еще в 1960-х годах для сверхтяжелого носителя Н-1. Ракета после четырех неудачных тестовых пусков не пошла в серию и на складах остался незначительный запас НК-33. Уже в XXI решили использовать его для «Союзов-2.1в».
Первый пуск легкой ракеты состоялся 28 декабря 2013 года. Всего в космос отправили 13 таких ракет. Все пуски прошли с космодрома Плесецк в Архангельской области.
Сейчас в России производится аналогичная по грузоподъемности с «Союзом-2.1в» ракета «Ангара-1.2». Также, как ожидается, Центр Хруничева разработает конверсионную «Рокот-М» (предыдущую версию создали из межконтинентальной баллистической ракеты РС-18Б «Стилет» (УР-100Н УТТХ)). Кроме того, на космодроме Восточный появится комплекс конверсионных ракет легкого класса «Старт-1М», которые будут сконструированы на базе МБР «Тополь».