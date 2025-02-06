Запуск ракеты «Союз-2.1в» стал последним в истории

Ракета «Союз-2.1в» создана на базе «Союза-2.1б» среднего класса. У нее отсутствуют четыре боковых блока, а на центральном вместо РД-108А используется двигатель НК-33. Изначально НК-33 создали еще в 1960-х годах для сверхтяжелого носителя Н-1. Ракета после четырех неудачных тестовых пусков не пошла в серию и на складах остался незначительный запас НК-33. Уже в XXI решили использовать его для «Союзов-2.1в».