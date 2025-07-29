Запуск парома «Сочи — Трабзон» отложили из-за новых правил захода в порты

О запуске грузопассажирского парома между Сочи и Турцией говорилось еще в 2023 году, когда глава торгово-промышленной палаты провинции Трабзон Эркут Челеби сообщил о планах использовать для этой цели судно SEABRIDGE спустя девять лет перерыва, однако в итоге планы не осуществились.