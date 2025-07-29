Запуск парома «Сочи — Трабзон» отложили из-за новых правил захода в порты

СОЧИ, 29 июл — РИА Новости. Запуск парома «Сочи — Трабзон» отложен на неопределённый срок в связи с новыми правилами захода судов в морские российские порты, рассказал РИА Новости генеральный директор ООО «СВС Шиппинг», член совета директоров, директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей (ЧСПП) Сергей Туркменян.
«Потребуется время на изучение нового указа президента», — ответил Туркменян на вопрос РИА Новости о предполагаемой дате запуска парома.
Президент России 21 июля подписал указ № 502 «Об особенностях захода судов в морские порты Российской Федерации». Согласно данному указу, суда, которые следуют из иностранных портов, перед тем, как зайти в морской порт РФ, должны получить разрешение капитана морского порта, согласованное с должностным лицом органа ФСБ.
По данным ассоциации туроператоров России, открытие морского сообщения по направлению «Сочи — Трабзон» откладывается в четвертый раз в этом году.
О запуске грузопассажирского парома между Сочи и Турцией говорилось еще в 2023 году, когда глава торгово-промышленной палаты провинции Трабзон Эркут Челеби сообщил о планах использовать для этой цели судно SEABRIDGE спустя девять лет перерыва, однако в итоге планы не осуществились.
Судно SEABRIDGE (в переводе «Морской мост») было построено в Италии в 1991 году, оно рассчитано на 450 пассажиров, при этом 93 места — самолетные кресла в отдельном зале, остальные — в каютах со всеми удобствами. Паром предназначен для перевозки 221 легкового автомобиля. Длина морского транспортного средства — 126 метров, ширина — 18,5 метра.