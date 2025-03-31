​Запрет на покупки? 4 совета, как перестать тратить деньги на маркетплейсе

Вместо того, чтобы удалять приложения или ставить запреты на покупку новых вещей, важно научиться делать обдуманный выбор и применять инструменты, которые предлагают эти площадки. Например, чтобы избегать лишних трат, можно подписываться на конкретный магазин внутри маркетплейса, рассказала aif.ru психолог Мадина Карманова.
По данным Минпромторга, в 2024 году 84% россиян покупали что-либо на маркетплейсах. При этом, как подсчитали в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), всего в онлайн-магазинах покупатели потратили 9 трлн руб., что на 41% больше, чем в 2023 году.
«С появлением маркетплейсов шопинг стал проще, поэтому для многих людей покупки на таких площадках превратились в способ получения быстрого дофамина, как и бесконтрольное листание социальных сетей, — говорит Карманова. — В итоге в обществе появилась такая проблема, как импульсивные покупки, когда товар покупают не потому, что он нужен, а потому что человеку просто хочется что-то купить. Многие пытаются решить проблему радикально. Например, удаляют приложения с телефона, ставят себе запреты на покупку новых вещей на какой-то период. Такой подход похож на строгую диету и не очень эффективен — полный отказ от определенной еды нередко приводит к компенсаторному поведению, то есть еще большему перееданию».
Кроме того, отмечает Карманова, иногда маркетплейсы остаются единственным способом получить нужную вещь. Выбор на них действительно шире, чем в обычном магазине, что особенно актуально для жителей отдаленных населенных пунктов. Для сокращения трат можно не только вести учет доходов и расходов, выделять на интернет-покупки определенные суммы и искать скидки, но и пользоваться инструментами, которые предлагают сами маркетплейсы.
Выбирать любимых продавцов
«Бесцельно изучая ассортимент, мы тратим очень много времени, — говорит эксперт. — Вместо этого можно отобрать любимых продавцов и подписаться на их страницы. Такой функционал есть у любого маркетплейса, однако им часто пренебрегают. Так вы будете получать информацию о новинках и акциях конкретных продавцов и с меньшей вероятностью наткнетесь на ненужные товары».
По словам Кармановой, такой способ позволяет просматривать ассортимент только тех брендов, которые вы знаете, как в соцсетях.
Искать по названию бренда или модели
При поиске определенных товаров лучше не использовать широкие запросы, продолжает эксперт.
«Если хотите купить рюкзак, не пишите в поисковой строчке просто “рюкзак”, ищите вещь по названию бренда или модели, старайтесь уточнять запрос, — поясняет она. — Это сократит количество вариантов. С конкретной моделью или брендом можно определиться еще перед покупкой — например, посмотреть подборки в СМИ или у блогеров. Это поможет заранее выбрать оптимальный вариант и избежать спонтанных решений».
Переходить на страницу магазина
Если вас заинтересовал товар из рекомендательной ленты, лучше сразу перейти на страницу магазина, советует Карманова. Как правило, многие продавцы предлагают ассортимент из определенных сфер — товары для дома, одежду и обувь, украшения. Если сразу начать изучать профиль конкретного магазина, соблазна потратиться на что-то другое будет меньше.
Добавлять товары в «избранное», а не в корзину
Понравившийся товар можно добавлять не в корзину, которую можно сразу же оплатить, а в «избранное» или «отложенное». Это позволяет выдержать небольшую паузу перед покупкой, еще раз просмотреть то, что понравилось. Возможно, так желание приобрести новую вещь пропадет само собой.
Чтобы снизить расходы, надо понять, что стоит за желанием покупать те или иные вещи, считает Карманова. Возможно, так человек пытается избежать чего-то, справиться со стрессом, пережить тяжелый период в жизни, установить с кем-то связь. Если шопинг в интернете занимает все свободное время, можно постараться найти себе хобби. Важно помнить, что импульсивные покупки дают кратковременный эффект, но не решают проблему. А если человек понимает, что у него появилась зависимость от такого поведения, вполне возможно, стоит обратиться за помощью к психологу.