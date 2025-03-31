​Запрет на покупки? 4 совета, как перестать тратить деньги на маркетплейсе

«С появлением маркетплейсов шопинг стал проще, поэтому для многих людей покупки на таких площадках превратились в способ получения быстрого дофамина, как и бесконтрольное листание социальных сетей, — говорит Карманова. — В итоге в обществе появилась такая проблема, как импульсивные покупки, когда товар покупают не потому, что он нужен, а потому что человеку просто хочется что-то купить. Многие пытаются решить проблему радикально. Например, удаляют приложения с телефона, ставят себе запреты на покупку новых вещей на какой-то период. Такой подход похож на строгую диету и не очень эффективен — полный отказ от определенной еды нередко приводит к компенсаторному поведению, то есть еще большему перееданию».