Запрет хиджабов в школах: почему Нижневартовск оказался в эпицентре споров

«Мы не можем игнорировать специфику Северного Кавказа, — заявил он, — где хиджаб для многих является не просто элементом одежды, а символом веры и культурной принадлежности. Жесткие запреты здесь могут привести к обратному результату». В противовес он привел в пример центральные регионы, в частности, Владимирскую область, где такие запреты действуют уже какое-то время, и общество отнеслось к ним более спокойно, что, по его мнению, свидетельствует о разном уровне интеграции религиозных практик в публичное пространство.