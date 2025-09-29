Запрет хиджабов в школах: почему Нижневартовск оказался в эпицентре споров

Школьный дресс-код
Родителям, несогласным с запретом религиозной одежды в школах Нижневартовска, официально предложили перевести детей на домашнюю форму обучения. С соответствующей рекомендацией выступила директор городского департамента образования Оксана Серебренникова.
«Если родители принимают решение, что их ребенок должен ходить именно в религиозной одежде, у них есть законное право выбрать семейную форму обучения», — заявила Серебренникова на заседании в гордуме. Она подчеркнула, что запрет на религиозную атрибутику в светских школах действовал всегда, а новые ГОСТы лишь конкретизировали требования к форме.
По словам чиновницы, несмотря на активное обсуждение темы в соцсетях, массовых жалоб от горожан не поступало. Ранее некоторые родители пытались оспорить запрет с привлечением полиции, однако их претензии были отклонены, поскольку уставы учебных заведений четко регламентируют внешний вид учащихся.
В то же время Серебренникова уточнила, что за пределами школьных стен ношение хиджабов или никабов никем не запрещается, что позволяет семьям сохранять свои традиции в повседневной жизни.
Несмотря на это, скандалы не утихают с момента вступления в силу ужесточенных правил 3 сентября 2025 года, когда ГОСТы по школьной форме стали обязательными для всех. Родители жалуются, что это ограничивает свободу выражения религиозных убеждений, но власти парируют, что образование должно быть свободно от любых форм пропаганды или символики, чтобы обеспечить равные условия для всех учеников независимо от вероисповедания.
В результате предлагаемая альтернатива — домашнее обучение — воспринимается некоторыми родителями как компромисс, а другими — как принуждение к изоляции.
Регионы решают сами
Заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев в разговоре с ВФокусе Mail подчеркнул, что действующее законодательство предоставляет руководству учебных заведений полное право самостоятельно устанавливать требования к внешнему виду учащихся, и для этого не требуется никаких изменений в законах. Он заявил, что решения, принимаемые в Нижневартовске, абсолютно правомерны и соответствуют существующим правовым нормам.
Матвеев также упомянул инициативу своего коллеги, депутата от партии «Новые люди» Вячеслава Даванкова, который ранее предлагал ввести подобную норму на федеральном уровне, распространив ее на всю территорию страны. По мнению депутата, федеральный центр, апеллируя к федеративному устройству государства, нередко уклоняется от непосредственного решения острых политических вопросов, делегируя регионам полномочия по выработке собственной позиции.
«Данная тема довольно сильно прогревается со стороны общественности, и федеральный центр, насколько я понимаю, не хочет здесь принимать общего решения для всей страны», — отметил Матвеев.
«Мы не можем игнорировать специфику Северного Кавказа, — заявил он, — где хиджаб для многих является не просто элементом одежды, а символом веры и культурной принадлежности. Жесткие запреты здесь могут привести к обратному результату». В противовес он привел в пример центральные регионы, в частности, Владимирскую область, где такие запреты действуют уже какое-то время, и общество отнеслось к ним более спокойно, что, по его мнению, свидетельствует о разном уровне интеграции религиозных практик в публичное пространство.
Депутат считает абсолютно оправданным предоставление регионам права вводить соответствующие запреты на религиозную атрибутику в школах, учитывая существенные различия в традициях и менталитете.